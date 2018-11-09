Среда обитания

Лицо города начинается с вокзала



Театр, как известно, начинается с вешалки, ну а каждый город, конечно же, - с вокзала. Прибывая в очередной городок, люди попадают на вокзал неизбежно – именно он служит символическими въездными воротами в населённый пункт. По этой «визитной карточке» народ и судит о лице города, а, значит, хотелось бы, чтобы вид вокзала и привокзальной площади в частности был безупречным.

В толковом словаре слово «вокзал» означает здание для обслуживания пассажиров и размещения служебного персонала на железнодорожной станции, пристани и т.п. Вокзал - визитная карточка города. По нему приезжающие вольно и невольно судят обо всем городе и его жителях.

Так что крупномасштабный проект, который реализуется на Привокзальной площади г. Конаково, становится новой страницей в жизни нашего города. И хотя, начиная с сентября, в связи с активными ремонтными работами у пассажиров возникали определённые неудобства, люди были готовы потерпеть. Все понимали: никакой ремонт, тем более, такой грандиозный, без временных трудностей не обходится.

Асфальтовое и тротуарное покрытие, мощение плиткой и озеленение, установка скамеечек, урн и малых архитектурных форм – это только малая часть всех запланированных работ.

Но начнем по порядку.

Наша справка.

Город Конаково вошел в список городов, которые будут благоустроены в 2018 году по Программе формирования комфортной городской среды. Общественные территории – победители голосования были включены в муниципальные программы по формированию комфортной городской среды на 2018 год. Всего на приведение в порядок общественных зон, парков и дворовых территорий по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Тверской области в 2018 году было направлено более 348 млн. рублей из федерального и регионального бюджетов.

Голосование за наиболее приоритетный проект прошло 21 марта. Проект «Формирование комфортной городской среды» был создан в 2017 году по инициативе Президента России Владимира Путина.

До проведения голосования при участии граждан в регионе был утверждён предварительный перечень из 58 общественных территорий - площадей, скверов, парковых зон, городских улиц, спортивных сооружений.

В результате голосования в Конакове наибольшее число голосов набрал проект Е.А.Глебовой по ремонту привокзальной площади.

Работы по реконструкции площади начались в сентябре этого года. Подрядчиком выступил победитель аукциона ООО «СпецДорСтрой». Общая стоимость работ по реконструкции привокзальной площади составила 12,8 млн. рублей, из городского бюджета было выделено 1,5 млн. рублей, остальная сумма - из средств областного и федерального бюджетов.

15 ноября на привокзальной площади был завершен первый этап реконструкции. Выполненные работы принимала специальная комиссия в составе временно исполняющего полномочия главы г. Конаково Максима Ли, его заместителя Евгения Бокарева, депутатов Совета депутатов г. Конаково и представителями подрядной организации.

Как отметил Евгений Бокарев, при сдаче объекта подрядной организации было предъявлено несколько замечаний, но все они незначительные и не затрагивают основной объем проведенных работ. В частности, это укрепление урн, подсыпка бортового камня и т.п. Подрядчики с замечаниями согласились, и в ближайшее время они будут устранены. Движение по площади уже возобновлено, и 20 ноября состоялось ее торжественное открытие после реконструкции. На торжественной церемонии присутствовали первые лица города, представители депутатского корпуса и администрации.

Как отметил исполняющий полномочия главы города Конаково Максим Ли, сегодня завершен лишь первый этап реконструкции. Второй этап начнется весной будущего года, он будут включать в себя озеленение, установку малых архитектурных форм и многое другое. Рядом с памятником Порфирию Конакову появится информационный стенд с подробной картой города.

Приятно сознавать, что позитивные преобразования, которые происходят сейчас по всей стране, касаются и нашего Конаковского района, а ремонтные работы в районе железнодорожного вокзала - это новая ступенька таких вот хороших и добрых перемен.

Конечно, может быть, в масштабах огромной России подобное событие и не столь значительно, но в масштабах города – оно историческое и грандиозное. И все мы, конаковцы, с нетерпением ждём, когда начнется реализация второго этапа такого важного для нас объекта, и мы с полным основанием сможем гордиться новым современным вокзальным комплексом.

Татьяна БЕЛОВА.

От РЕДАКЦИИ.

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

Проблематика вопросов, связанных с состоянием привокзальной площади, поднималась на страницах «Зари», наверное, лет 15. Жители жаловались и на «ненавязчивое благоустройство» с грязью, зарослями кустов и сломанными скамейками, и на отсутствие туалетов, и на беспредел, устраиваемый автомобилистами на проезжей части и вне ее. Чего стоят только гневные сигналы «правдоруба и бичевателя язв» Валерия Пылева, который сделал тему «привокзалки» главной темой своей критики и с письмами и жалобами обивал пороги не только нашей редакции.

И вот - свершилось. Желание муниципалитета и политика общественных слушаний по поводу обустройства общественных пространств нашего города дает свои плоды. В городе Конаково проживает половина наших подписчиков, но по ряду причин городской проблематике в последние годы уделялось недостаточно внимания. Хотя рубрика «Среда обитания» всегда находит как темы, так и своих читателей. Ведь любому жителю интересно читать, в первую очередь, о том месте, где он непосредственно живет. И только проблемы, которые затрагивают его лично, находят отклик в его душе, если про них пишут СМИ.

Стоит, наверное, сказать, что проблемы с благоустройством касаются всех населенных пунктов нашего района. У нас есть места, которыми хочется гордиться – это, например, деревня Мокшино или село Дмитрова Гора. Там к обустройству сельской среды обитания подходят с городским размахом, и об этих результатах мы не раз писали. Можно теперь гордиться и городом, именем которого назван наш такой большой и такой непростой район. И хочется выразить надежду, что обновленная муниципальная власть продолжит начатую в свое время работу по изменению лица города. Да, были проблемы, они есть и остаются, они никуда не ушли и сегодня. А жителям города, да и всего Конаковского района хочется сказать, чтобы они отнеслись к скорости решения этих проблемам с пониманием. Нельзя все сделать в один миг. Но если работать постоянно, поступенчато и на результат – итоги будут радовать. Как говорится, жизнь долгая, работы на наш век хватит.

Максим МАЛАХОВ, главный редактор газеты «Заря».