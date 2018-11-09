«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ MIX» - ВО ВТОРОЙ РАЗ!

17 ноября в районном Дворце культуры «Современник» прошел второй по счету районный фестиваль танца с таким названием.

Микс - значит смесь. Именно это слово исчерпывающе характеризует то красочное действие, которое на протяжении трех часов радовало зрительный зал. На сцену «Современника» со своими лучшими номерами вышли танцевальные коллективы самой разной направленности и стиля – от классического балета и бальных танцев до хип-хопа и народных залихватских плясок. И что самое примечательное – свои танцевальные коллективы «выставили» практически все поселения Конаковского района, где всерьез занимаются хореографией. Забегая вперед, хочется особенно отметить село Городня, поселок Редкино, деревни Мокшино и Ручьи – с недавнего времени там появились яркие коллективы, продолжающие славные традиции прошлых десятилетий.

Немного истории. Год назад по инициативе районного методического центра ДК «Современник» состоялась первая фестивальная встреча наших танцоров. Первый блин не оказался комом, и вот спустя год - вторая такая встреча. К тому же фестиваль хореографии «Танцевальный микс» проходил в виде конкурсного состязания, а это значит, что было и жюри, в составе которого работали профессионалы из Тверского колледжа культуры им. Н.А.Львова, Тверского музыкального колледжа им. М.П.Мусоргского и центра досуга п. Козлово. Учредитель конкурса - администрация Конаковского района, и право открыть конкурсную программу было предоставлено главе района Людмиле КОЗЛОВОЙ:

- У нас в районе любят танцевать, – сказала Людмила Алексеевна, – коллективов много, они разные. Их участники завоевывают почетные награды самого высокого уровня, выступают в различных городах России, прославляя Тверскую область и Конаковский район. Все это вызывает чувство гордости. Огромное спасибо и руководителям этих танцевальных коллективов, и участникам. Танцу подвластны люди всех возрастов: у нас прекрасно танцуют и дети, и взрослые, в танце ярче всего проявляются юношеский задор, любовь к жизни и желание радовать своим мастерством окружающих. Поэтому от всего сердца желаю всем участникам отлично выступить, а зрителям получить от этого незабываемые впечатления и много радости и хорошего настроения!

Одна из главных задач конкурса - повышение художественного уровня репертуара хореографических коллективов и исполнительского мастерства участников. Надо сказать, что общее число конкурсантов в заявленных на фестиваль коллективах - более 300. Своё творчество на суд жюри и зрителей представили хореографические коллективы, солисты и дуэты города Конаково, поселков Редкино и Новозавидовский, сельского поселения «Завидово», сел Городня и Дмитрова Гора, деревни Ручьи.

Программа в соответствии с названием оказалась миксом, то есть смесью самых различных жанров, направлений, стилей, и длилась около трех часов. Всего жюри предстояло оценить 45 танцевальных номеров! Поэтому выбрать лучших было непросто. После всестороннего обсуждения члены жюри вручили дипломы участникам, дипломантам и лауреатам конкурса. Но перед вручением слово взяла заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина:

- Хочется высказать слова благодарности организаторам и участникам за тот праздник танца, который вы устроили для всех нас. Такое разнообразие стилей, настоящий фейерверк исполнительского мастерства никого не оставил равнодушным. Но это был хореографический конкурс. Хореография, если переводить это слово буквально, означает «написать танец». И чтобы его написать, необходимы три составляющие: это музыка, это задумка хореографа (образ и композиция танца), и это непосредственное мастерство и опыт исполнителей. Сегодня было много ярких и интересных выступлений, и где эти три составляющие максимально умно и грамотно сложились в одну – те номера и брали за душу, что называется, цепляли. Все вы большие молодцы!

Итак, жюри подвело итоги. Оно оценило талант наших детей и преданность педагогов танцу и делу воспитания подрастающего поколения. Дипломы участников были вручены:

- старшей и средней группам театра танца «Дебют» (рук. Л. Мухина, ДК «Современник»)

- дуэту солистов «Дебюта» Юлия Кириллова и Владислав Панимаш.

- шоу-группе восточного танца «Эльби» (рук. Е. Жугару, ДК «Современник»)

- средней группе хореографического коллектива «Ритм» (рук. Н. Капитанова, ЦВР г. Конаково)

- хореографическому ансамблю «Жемчужина» (рук. Е. Жугару, ДК «Современник»)

- дуэту солистов танцевального коллектива «Бон Пари» Виктории Ивановой и Анастасии Гребенцовой (рук. Т. Кочеткова, д. Ручьи).

- старшей группе хореографического коллектива «Ритм» (рук. Н. Капитанова, ДК «Современник»)

- танцевальный коллектив «Калейдоскоп» (рук. М. Назарова, Дмитрова Гора).

- солистам танцевального коллектива «Экзимус» Дарье Клочковой и Яне Сакевич (рук. Д. Балычевская, ДС «Дельфин»)

- танцевальному коллективу «Бон Пари» (рук. Т. Кочеткова, Ручьи).

- хореографической группе «М-Стиль» (рук. М. Фокина, сельское поселение «Завидово»).

Диплом 2 степени был вручен:

- Студии современного танца «D.I.V.» (рук. В. Шевцова и Д. Хоменко, ДС «Дельфин).

Дипломы 1 степени заслужили:

- танцевальный ансамбль «Тип-Топ» (рук. Е. Жугару, ДК «Современник»).

- танцевальный коллектив «Серпантин» (рук. М. Назарова, Дмитрова Гора).

- образцовый ансамбль эстрадного танца «Мечта» (рук. И. Коробова, ГДК им. Воровского).

Специального диплома «За преданность классическому танцу» была удостоена образцовая балетная студия «Арабеск» (рук. Н. Халатова, ГДК им. Воровского).

Лауреатами 3 степени стали:

- средняя группа хореографического коллектива «Эдельвейс» (рук. А. Аверьянова, Редкино) и весь коллектив в целом.Народный ансамбль народного танца «Родничок» (рук. И. Коробова, ГДК им. Воровского).

- дуэт Елена Курыгина и Евгений Кириллов из спортивно-танцевального клуба «Mary Dance» (рук. М. Сокрутницкая, ДК «Современник»).

Лауреатами 2 степени стали:

- ансамбль восточного танца «Ясмина» (рук. Е. Жугару, ДК «Современник»).

- хореографическая студия «Детство» (рук. Е. Сосунова, ЦВР г. Конаково)

- младшая группа образцового ансамбля «Наш стиль» (рук. Л. Сосунова, ЦВР г. Конаково).

Лауреатами 1 степени стали:

- спортивно-танцевальный клуб «Mary Dance» (рук. М. Сокрутницкая, ДК «Современник»)

- танцевальный коллектив восточного танца «Джаваир» (рук. И. Белякова, п. Новозавидовский)

- старшая группа образцового ансамбля «Наш стиль» (рук. Людмила Сосунова, ЦВР г. Конаково)

- хореографическая группа «Fashion» (рук. Е. Хохлова, с. Городня)

- дуэт Екатерина Смирнова и Тимур Милевич из театра танца «Дебют» (рук. Л. Мухина, ДК «Современник»).

После церемонии награждения все члены жюри получили Благодарственные письма от администрации Конаковского района и памятные подарки. Им было нелегко выбирать среди такого многообразия. Но они справились.

***

В заключение – впечатления от подающего большие надежды танцевального коллектива из Городни «Fashion», который добился успеха, попав в пятерку лучших. Рассказывает хореограф Е. Хохлова:



- Настроение у всех нас было праздничное, ведь на «Танцевальном миксе» можно было не только показать себя и свой коллектив, но и посмотреть на других. Поэтому наша группа «Fashion» не могла пропустить подобное мероприятие, и наши «домовята» приняли участие в фестивале. Фэшенцы получили массу положительных эмоций и, конечно, очередной опыт выступления. Энергичные, шаловливые, они ворвались на сцену и покорили ее. Номер «Куда же в новый дом без домовых» не мог оставить судей равнодушными, и мы были награждены дипломом лауреата первой степени! Огромное спасибо ДК «Современник» за гостеприимство и теплый прием. Также хотелось бы отметить компетентное жюри и поблагодарить за праздник хореографического искусства!