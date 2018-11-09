

15 ноября в Москве, в Государственном Кремлёвском Дворце состоялся концерт-посвящение известному поэту и нашему земляку Андрею Дементьеву, который назывался «Виражи времени». На одной сцене с маститыми мэтрами российской сцены выступили и воспитанники образцового детского театра «Теремок» районного ДК «Современник».

Поэт, редактор самого популярного журнала второй половины XX века «Юность», автор стихов к песням «Лебединая верность», «Баллада о матери», «Отчий дом», «Письмо отца», «Я жду весну», «А мне не надо от тебя», «Алёнушка», «Я рисую», «Новогодние игрушки» и многих других, которые исполняли София Ротару, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Анна Герман, Валентина Толкунова и, конечно же, соавтор многих песен Евгений Мартынов.

Андрей Дмитриевич не дожил до своего 90-летнего юбилея всего 20 дней. Именем Андрея Дементьева в городе Твери, уроженцем которого он является, названа одна из центральных улиц.

На концерте присутствовали супруга тверского поэта Анна Пугач, губернатор Тверской области Игорь Руденя, друзья и почитатели необыкновенного таланта поэта. Зал был полон. Песни на стихи Андрея Дементьева исполнили звезды российской эстрады Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, Николай Басков, Александр Маршал, Игорь Крутой, Дмитрий Певцов, Вячеслав Добрынин, Зара, Игорь Николаев, Александр Малинин, «Хор Турецкого», «Кубанский казачий хор», Ренат Ибрагимов, Жасмин, группа «Республика» и многие другие.

Посчастливилось побывать и почитать стихи о военном детстве поэта на сцене Кремлевского Дворца и воспитанникам образцового детского театра «Теремок» из ДК «Современник» Егору Алексееву, Анне Липатовой, Анне Кувшиновой и Георгию Дзагнидзе. Эти незабываемые минуты, проведённые на самой главной сцене страны, запомнятся им на всю жизнь!