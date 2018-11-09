В Тверской области завершились Фаддеевские образовательные чтения, посвящённые 700-летию подвига Михаила Тверского и 650-летию преставления Анны Кашинской

22 ноября в Тверской области завершились VI Фаддеевские образовательные чтения. Форум был организован Тверской митрополией при поддержке регионального Правительства и приурочен к 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской.

Фаддеевские чтения являются региональным этапом Международных Рождественских образовательных чтений «Молодежь: свобода и ответственность». Форум направлен на укрепление взаимодействия светской и церковной образовательных систем в воспитании и образовании молодежи, жителей Верхневолжья.

«Сохранение духовного наследия имеет исключительное значение для настоящего и будущего Тверской области и всей России. Важно, что чтения способствуют объединению усилий государства, Русской Православной Церкви, педагогического сообщества и общественности», – считает Губернатор Игорь Руденя.

22 ноября на площадке ДК «Пролетарка» состоялось пленарное заседание форума, презентация просветительско-образовательного проекта «С верой в будущее», была представлена выставка областного этапа XIII международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира».

На нескольких площадках работали секции, посвящённые духовно-нравственному воспитанию учащихся и дошкольников, развитию паломнического и религиозно-образовательного туризма и другим темам. Также запланирован практический семинар по церковному пению.

С 17 по 22 ноября в рамках Фаддеевских чтений в воскресных школах региона прошли открытые уроки, работали секции, посвящённые православным молодёжным организациям, реализации студенческих проектов, здоровому образу жизни. Также состоялась региональная научно-практическая конференция, посвященная 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского. Торжества в честь этой даты, а также 650-летия преставления княгини Анны Кашинской, пройдут с 3 по 5 декабря в Москве и Твери.

3 декабря в Российском историческом обществе откроется выставка Заслуженного художника России Людмилы Юга, в творчестве которой уделено особое внимание святым Михаилу Тверскому и Анне Кашинской.

4 декабря в честь покровителей тверской земли в Успенском соборе Кремля пройдет богослужение, которое возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

5 декабря мероприятия в областной столице начнутся с божественной литургии в строящемся Спасо-Преображенском соборе. О празднике возвестит перезвон колоколов от храма к храму. Торжества продолжит открытие площади Михаила Тверского. Решение о присвоении Советской площади имени небесного покровителя Твери принято 2 ноября 2018 года.

На театральной площади будет действовать выставка вооружения и военной техники. В Тверском академическом театре драмы состоится праздничная программа, посвященная Михаилу Тверскому и Анне Кашинской. Для участия приглашены Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого, ведущие артисты области.

В этот день также запланирована церемония гашения почтовой марки с изображением святого благоверного князя Михаила Тверского. В Тверском императорском дворце откроется выставка «Дом Святого Спаса», посвященная истории главного храма Твери. В экспозицию войдут артефакты, найденные в ходе раскопок на месте древнего Спасо-Преображенского собора.

Пресс-служба Правительства Тверской области