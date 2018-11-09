Губернатор Игорь Руденя провел рабочую встречу с заслуженным врачом Российской Федерации Каринэ Конюховой

22 ноября Губернатор Игорь Руденя провел рабочую встречу с главным врачом Центра им. В.П. Аваева, заслуженным врачом Российской Федерации Каринэ Конюховой. Обсуждался опыт учреждения в развитии значимых направлений здравоохранения, в том числе профилактической работы с населением.

Игорь Руденя назвал приоритетом в работе Правительства Тверской области улучшение демографической ситуации, повышение уровня рождаемости, снижение смертности. Особое внимание уделяется развитию звена по борьбе с онкологическими заболеваниями. Разработка и реализация программ в этой области обозначена в числе ключевых задач в майском указе Президента России Владимира Путина 2018 года, которые предстоит решить в рамках национального проекта «Здравоохранение».

На встрече обсуждалось создание в Тверской области центров амбулаторной онкологической помощи, где населению будет оказываться первичная специализированная медико-санитарная помощь.

Также речь шла о развитии Центра им. В.П. Аваева. В настоящее время это многопрофильное учреждение, в котором оказываются медицинские услуги более чем по 20 специализациям. Центр является площадкой для проведения конференций и других мероприятий, в которых принимают участие ведущие медики страны и области.

Пресс-служба Правительства Тверской области