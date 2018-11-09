В Тверской области участники III Форума сельской молодёжи ЦФО обсуждают развитие агротуризма

21-22 ноября Тверь принимает III Форум сельской молодёжи ЦФО, посвящённый развитию агротуризма. Мероприятие объединило молодых специалистов из регионов Центрального федерального округа и муниципальных образований Тверской области, представителей общественных, коммерческих и муниципальных структур, чья деятельность направлена на развитие туризма в сельской местности.

22 ноября проходит пленарное заседание форума. Приветствие участникам направил Губернатор Игорь Руденя.

«В этом году главной темой форума стала реализация молодежных инициатив и проектов в сфере агротуризма, которые играют важную роль в развитии малого бизнеса, создании рабочих мест в сельских территориях, привлечении новых туристических потоков в регионы. В Тверской области действует 25 объектов агротуризма, сформирована система поддержки таких проектов. Уверен, что форум даст возможность участникам обменяться опытом, познакомиться с наиболее успешными практиками, даст старт новым молодежным предпринимательским инициативам, которые будут развивать сельские территории и менять жизнь людей к лучшему», — говорится в приветственном адресе от имени Игоря Рудени.

Форум сельской молодёжи организован Правительством Тверской области при участии региональной Ассоциации туризма и Тверской государственной сельскохозяйственной академии.

В рамках форума организованы образовательные площадки, выездные форсайт-сессии, презентация проектов и инициатив «Российского союза сельской молодёжи», регионов Центрального федерального округа и фермерских хозяйств Тверской области.

21 ноября участники форума посетили музей Иосифа Гурко в посёлке Сахарово, возложили цветы к памятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, ознакомились с работой экофермы «Березино».

Форум сельской молодёжи является площадкой для обмена опытом, презентации успешных практик и инновационных форматов работы от регионов ЦФО и Тверской области. В прошлом году событие объединило на площадке Мирновской средней школы им. А.А. Воскресенского около 150 участников из 15 регионов. Форум был посвящен реализации молодежных инициатив в сфере развития системы образования и здравоохранения в сельской местности.

Пресс-служба Правительства Тверской области