В Тверской области установка коллективных антенн для приёма цифрового ТВ в многоквартирных домах будет финансироваться из Фонда капитального ремонта

Установка коллективных антенн для приёма цифрового ТВ в многоквартирных домах Тверской области будет финансироваться из Фонда капитального ремонта. Соответствующие изменения в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» приняты на заседании Законодательного Собрания региона 22 ноября.

С инициативой закрепить законодательно возможность использования средств Фонда капремонта на установку коллективных антенн для цифрового ТВ выступил Губернатор Игорь Руденя на заседании Правительства РФ 15 ноября.

«Мы предложили закрепить в законодательстве возможность использования средств Фонда капитального ремонта на восстановление и установку коллективных антенн для приёма цифрового телевидения. Еще одно предложение – закрепить требование об обязательной установке коллективных антенн при строительстве новых домов, в том числе при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», — отметил Игорь Руденя.

Принятие поправок в региональный закон будет способствовать обеспечению доступа жителей многоквартирных домов к цифровому телевещанию. Работы по установке и ремонту систем коллективного приёма телевидения теперь включены в перечень работ по капитальному ремонту общего имущества.

9 ноября на территории Верхневолжья состоялся запуск второго мультиплекса цифрового телевидения. Тверской регион первым в стране перешёл цифровое эфирное телерадиовещание в полном объёме. Жителям доступны в высоком качестве 20 телеканалов. Кроме того, Тверская область станет пилотным регионом, где с 3 декабря отключат аналоговое телевещание. При этом спутниковое и кабельное телевидение продолжат работать в прежнем формате.

Губернатор Игорь Руденя поручил обеспечить ежедневный мониторинг наличия в продаже оборудования для приёма цифрового телесигнала в торговых организациях. С управлениями антимонопольной службы и Роспотребнадзора по Тверской области организовано взаимодействие по недопущению завышения цен на это оборудование.

В настоящее время во всех районах Тверской области работают специально подготовленные волонтёры, которые бесплатно помогают гражданам в установке и подключении приставок и антенн для приёма цифрового ТВ. Для жителей региона с низким уровнем дохода предусмотрена компенсация за приобретённое оборудование.

Справочно: С 2013 года в регионе в цифровом качестве в составе первого мультиплекса доступны «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург - 5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». Второй мультиплекс включает цифровые каналы «СТС», «ТНТ», «Рен ТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ-3», «Мир», «Муз-ТВ».

Для полного охвата территории цифровым сигналом была построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций, в настоящее время охват населения составляет 100%.

По всем вопросам, связанным с переходом на цифровое вещание, жители Тверской области могут обращаться на горячую линию Министерства экономического развития региона (4822) 33-33-45 в будни с 9:00 до 18:00, а также в Единый информационный центр «Российской телевизионной и радиовещательной сети» по телефону 8-800-220-20-02 круглосуточно. Кроме того, актуальную информацию можно получить на сайте смотрицифру.рф.

Пресс-служба Правительства Тверской области