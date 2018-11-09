В Тверской области состоится студенческая научная конференция, посвящённая Михаилу Тверскому и Анне Кашинской

22 ноября в Тверском государственном университете состоится студенческая научная конференция, посвящённая теме «Михаил Тверской, Анна Кашинская и тверская земля рубежаXIII-XIV веков». Мероприятие проводится в рамках историко-просветительского фестиваля «Подвиг700», посвящённого 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского.

Организатор фестиваля — военно-патриотический клуб «Дружина». В 2018 году некоммерческая организация получила грант из регионального бюджета на реализацию проекта.

«Михаил Тверской и Анна Кашинская – прославленные тверские святые, которых почитают во всей России. Они остались в истории примером самоотверженного служения своей земле и народу. Дети и молодёжь должны знать о людях, которые стояли у истоков российской государственности, на таких примерах учиться любить и развивать родную землю», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Вторым этапом проекта «Подвиг700» станет просветительский фестиваль, который пройдёт 30 ноября в досуговом центре «Истоки». В программе - лекторий, мастер-классы по ремёслам, игротека, реконструкция средневековых боёв.

22 ноября в Тверской области также проходит основной день VI Фаддеевских образовательных чтений — региональный этап Международных Рождественских образовательных чтений «Молодежь: свобода и ответственность». Форум организован Тверской митрополией при поддержке регионального Правительства и приурочен к 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской.

Справочно: Торжества в честь 700-летия подвига Михаила Тверского и 650-летия преставления Анны Кашинской запланированы с 3 по 5 декабря 2018 года в Москве и Твери.

4 декабря в честь покровителей тверской земли в Успенском соборе Кремля пройдет богослужение, которое возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

5 декабря мероприятия в областной столице начнутся с божественной литургии в строящемся Спасо-Преображенском соборе. О празднике возвестит перезвон колоколов от храма к храму. Торжества продолжит открытие площади Михаила Тверского. Решение о присвоении Советской площади имени небесного покровителя Твери принято 2 ноября 2018 года.

В этот день также запланирована церемония гашения почтовой марки с изображением святого благоверного князя Михаила Тверского. В Тверском императорском дворце откроется выставка «Дом Святого Спаса», посвященная истории главного храма Твери. В экспозицию войдут артефакты, найденные в ходе раскопок на месте древнего Спасо-Преображенского собора.

Пресс-служба Правительства Тверской области