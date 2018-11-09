Три тверских проекта отмечены в Национальном рейтинге туристических брендов - 2018

Сразу три известных тверских бренда в различных номинациях вошли в Национальный рейтинг туристических брендов – 2018. Об этом сообщается на сайте Центра информационных коммуникаций «Рейтинг».

По мнению губернатора Игоря Рудени, создание и продвижение туристических брендов и маршрутов играет важную роль в развитии индустрии гостеприимства на территории области.

«Потенциал Тверской области в сфере туризма огромный. В регионе богатая история, огромное количество живописных мест и достопримечательностей. И наша задача - привлечь качественный туристический поток», - сказал Игорь Руденя.

В номинации «Загородный отель» первое место занял комплекс отдыха «Завидово», являющийся структурным подразделением ГлавУпДК при МИД РФ. По мнению авторов исследования, этот туристический объект «имеет практически 100%-ную узнаваемость и привлекательность». Кроме того, комплекс отдыха «Завидово» в рамках рейтинга вошел в ТОП-10 туристических брендов, набравших у экспертов максимальное количество баллов.

Второе место в номинации «Мини-отель» у тверского отеля «Оснабрюк», на территории которого в этом году проводился II Тверской туристский форум, а в настоящее время проходит I Международный фестиваль старинной музыки «Тверские отзвуки Петровского барокко».

Производственно-туристический комплекс «Конаковский фаянс» также оказался на втором месте в номинации «Керамические и фарфоровые изделия», уступив первенство лишь знаменитой на весь мир «Гжели». Напомним, комплекс был открыт в июле 2018 года на базе бывшей художественной лаборатории Конаковского фаянсового завода. Проект нацелен на возрождение одного из самых известных брендов и народно-художественных промыслов Верхневолжья - изготовление фаянса и майолики по эскизам известных керамистов. Узнать об истории конаковского фаянса и попробовать сделать свой сувенир по старинным технологиям здесь может любой желающий.

Составителями рейтинга было рассмотрено более 100 заявок. В итоговую таблицу вошли 63 бренда в 22 номинациях с совокупной годовой выручкой более 5,5 млрд рублей.

Бренды оценивали эксперты медиа-группы «Отдых в России», в которую входят одноименные журнал и сайт, интернет-порталы «Российский туризм», «Инвестиции в туризм», англоязычный журнал и сайт «Tourism & Leisure in Russia», а также привлеченные эксперты из туротрасли.

Оценка осуществлялась по нескольким критериям, в их числе: узнаваемость бренда, его туристическая привлекательность, наличие рекомендаций, положительных и отрицательных отзывов, финансовые показатели, а также расходы на создание и продвижение, общий объем инвестиций в проект и медиаактивность владельца бренда.

Михаил Бородов