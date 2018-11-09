В Твери на конференции в честь 700-летия подвига Михаила Тверского представят исследование об образе князя в художественной живописи

21 ноября в Твери состоится региональная научно-практическая конференция, посвященная 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского. Событие стало частью программы VI Фаддеевских образовательных чтений, которые в настоящее время проходят в Тверской области.

«В истории нашей страны имя Михаила Тверского стоит в ряду выдающихся деятелей. Очень важно сегодня продолжать изучение истории Тверского княжества, популяризировать богатейшее культурное наследие региона на всероссийском уровне», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В конференции принимают участие преподаватели русского языка и литературы, истории и обществознания, музыки и изобразительного искусства, представители муниципальных образований. Среди приглашенных гостей – председатель Общества князя Тверского и Великого князя всея Руси Михаила Ярославича, заслуженный артист России Георгий Пономарев, директор Будённовского краеведческого музея Галина Ефременко.

На конференции будут представлены исследования, посвященные образу Михаила Тверского в художественной живописи, личности князя глазами средневекового книжника и другие научные работы.

17-22 ноября в Тверской области проходят VI Фаддеевские образовательные чтения — региональный этап Международных Рождественских образовательных чтений «Молодежь: свобода и ответственность». Форум организован Тверской митрополией при поддержке регионального Правительства и приурочен к 700-летию преставления святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской.

Чтения направлены на укрепление взаимодействия светской и церковной образовательных систем в духовно-нравственном воспитании и образовании молодежи, жителей Верхневолжья.

В рамках чтений в воскресных школах региона организованы открытые уроки, секции, посвящённые православным молодёжным организациям, реализации студенческих проектов, здоровому образу жизни.

В основной день Фаддеевских чтений, 22 ноября, на площадке ДК «Пролетарка» запланировано пленарное заседание, награждение победителей региональных конкурсов в сфере педагогики, выставка областного этапа XIII международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира», презентация просветительско-образовательного проекта «С верой в будущее».

Также в программе чтений – презентация лучших методических разработок педагогов Верхневолжья, посвящённых 700-летию подвига Михаила Тверского и 650-летию преставления Анны Кашинской.

Справочно: Торжества в честь 700-летия подвига Михаила Тверского и 650-летия преставления Анны Кашинской запланированы с 3 по 5 декабря 2018 года в Москве и Твери.

4 декабря в честь покровителей тверской земли в Успенском соборе Кремля пройдет богослужение, которое возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

5 декабря мероприятия в областной столице начнутся с божественной литургии в строящемся Спасо-Преображенском соборе. О празднике возвестит перезвон колоколов от храма к храму. Торжества продолжит открытие площади Михаила Тверского. Решение о присвоении Советской площади имени небесного покровителя Твери принято 2 ноября 2018 года.

В этот день также запланирована церемония гашения почтовой марки с изображением святого благоверного князя Михаила Тверского. В Тверском императорском дворце откроется выставка «Дом Святого Спаса», посвященная истории главного храма Твери. В экспозицию войдут артефакты, найденные в ходе раскопок на месте древнего Спасо-Преображенского собора.

Пресс-служба Правительства Тверской области