В Тверской области подвели итоги сельскохозяйственных работ в 2018 году

Предварительные итоги сезонных сельскохозяйственных работ в 2018 году подведены на заседании Правительства Тверской области, которое 20 ноября провел Губернатор Игорь Руденя.

«В этом году поддержаны позитивные тренды. Самое главное – заложен стабильный рост не только по крупнотоварному производству, но и по среднему и малому бизнесу. Позитивные данные – по вводу в оборот сельскохозяйственных земель. Также плюсуем по товарному молоку, увеличиваем количество прибыльных предприятий», – отметил Игорь Руденя в ходе общения с представителями СМИ после заседания Правительства.

Губернатор назвал главные задачи в отрасли – это дальнейший рост оборота земель сельхозназначения, посевных площадей, увеличение производства товарного молока, продукции растениеводства, в том числе традиционных культур – льна и овощей.

В регионе отмечен рост площадей, засеянных сельскохозяйственными культурами – с 513,8 тыс. га в 2017 году до 521,6 тыс. га в текущем. В 2018 году собрано 91,3 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, 9,5 тыс. тонн овощей. На 25,5 тыс. тонн, по сравнению с прошлым годом, увеличился валовой сбор картофеля, всего убрано 143,7 тыс. тонн.

Увеличились показатели по льну: в 2018 году выросли посевные площади льна-долгунца до 4,7 тыс. га (в 2017-м – 4,4 тыс. га). Наибольшие посевы культуры – в Бежецком, Калязинском и Старицком районах.

В Тверской области выросли объемы производства мяса. По оценке отрасли, в 2018 году это 205,2 тыс. тонн – на 11 тыс. тонн больше, чем в 2017-м. Тренд на повышение отмечен в молочном скотоводстве. По данным Министерства сельского хозяйства региона, объемы производства молока в 2018 году составят 157,7 тыс. тонны (на 3,8 тыс. тонны больше, чем в 2017-м), реализации – 151,5 тыс. тонны (больше на 4,1 тыс. тонны). В этом году на 97 кг выросли надои на одну корову и достигли 4571 кг.

Одно из ключевых направлений – развитие сельских территорий: газификация, ремонт дорог, а также привлечение молодых специалистов. В этом году обеспечена государственная поддержка 12 молодым семьям, переехавшим жить и работать на село.

Игорь Руденя подчеркнул: большое значение для развития сельских территорий, производств имеет наличие газа. По мнению Губернатора, необходимо усиливать это направление, максимально привлекать федеральные средства на газификацию села.

В 2018 году господдержка АПК Тверской области составила более 2 млрд рублей. Увеличено финансирование такого направления, как возмещение процентной ставки по инвесткредитам. Кроме того, введен новый вид поддержки – компенсация затрат на приобретение племенного молодняка КРС.

По итогам за январь-сентябрь 2018 года объем инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве составил 3,7 млрд рублей – 123,7 % к аналогичному периоду 2017 года. Прогнозируемый объем инвестиций по итогам года составит 7 млрд рублей.

Основной темой заседания Правительства Тверской области 20 ноября стал переход региона на цифровое телевещание. 9 ноября 2018 года состоялся запуск второго мультиплекса. В настоящее время 20 телеканалов в цифровом качестве доступны жителям на всей территории Верхневолжья.

На заседании регионального Правительства Игорь Руденя дал ряд поручений: обеспечить ежедневный мониторинг наличия в продаже оборудования для приёма цифрового телесигнала, а также рассмотреть возможность увеличения продолжительности включений регионального филиала ВГТРК - «Вести Тверь» в эфир федерального канала.

На заседании областного Правительства также рассмотрены предложения по изменению регионального законодательства, которые позволят направлять средства Фонда капитального ремонта на ремонт или замену коллективных антенн в многоквартирных домах.

15 ноября Игорь Руденя представил опыт перехода Тверской области на цифровое телевещание на заседании Правительства РФ. Губернатор выступил с предложением закрепить в федеральном законодательстве положение об обязательном наличии антенн для приема цифрового эфирного телевидения в новых многоквартирных домах.

Пресс-служба Правительства Тверской области