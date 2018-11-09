Ахмет Багаутдинов: «Более 1000 волонтеров готовы помочь жителям Тверской области подключить цифровое телевидение»

Региональный координатор волонтерского штаба по подключению цифрового телевидения, молодежный министр промышленности и торговли Тверской области Ахмет Багаутдинов сообщил, что оказать помощь пожилым и маломобильным людям в настройке телевизионного оборудования в настоящее время готовы более тысячи добровольцев по всему Верхневолжью.

Заявки принимаются по телефону горячей линии в Министерстве экономического развития Тверской области (4822) 33-33-45. В настоящее время поступило более 100 обращений. По словам Ахмета Багаутдинова, порядка 70% заявок выполнено. Волонтеры уже работают в Твери, Калининском, Конаковском, Рамешковском, Селижаровском, Максатихинском, Нелидовском, Вышневолоцком и Торжокском районах.

«Каждый волонтер имеет при себе соответствующее удостоверение», – отметил Ахмет Багаутдинов.

Он сообщил, что 21 ноября волонтеры и руководители добровольческих групп в муниципальных районах и городских округах поделятся друг с другом опытом реализации проекта в режиме видеоконференции.

20 ноября губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Первый вопрос повестки дня был посвящён переходу региона на цифровое телевещание. 9 ноября текущего года состоялся запуск второго мультиплекса цифрового телевещания. В настоящее время 20 телеканалов в цифровом качестве доступны жителям на всей территории Верхневолжья.

«В соответствии с решением Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина наш регион первым в стране перешёл на полное цифровое эфирное телерадиовещание. Для нас это новые возможности по повышению качества жизни населения. Принято решение, что Тверская область станет пилотным регионом, где с 3 декабря будет функционировать только цифровое вещание. Мы проводим большую работу для успешной реализации этого проекта в полном объёме», — отметил Игорь Руденя

Губернатор поручил обеспечить ежедневный мониторинг наличия в продаже оборудования для приёма цифрового телесигнала в торговых организациях. С управлениями антимонопольной службы и Роспотребнадзора по Тверской области организовано взаимодействие по недопущению завышения цен на это оборудование.

В настоящее время во всех районах Тверской области работают специально подготовленные волонтёры, которые бесплатно помогают гражданам в установке и подключении приставок и антенн для приёма цифрового ТВ. Для жителей региона с низким уровнем дохода предусмотрена компенсация за приобретённое оборудование.

Ещё одно поручение главы региона — рассмотреть возможность увеличения продолжительности включений регионального филиала ВГТРК - «Вести Тверь» в эфир федерального канала. С такой просьбой обратились жители Верхневолжья.

Также на заседании обсудили тему предоставления компенсации на приобретённое оборудование для приёма цифрового телевидения. В настоящее время подали заявки порядка 100 жителей Тверской области, более 60 граждан уже получили выплаты. Ожидается, что получателями поддержки станут не менее 6 тысяч жителей Верхневолжья.