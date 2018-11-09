Наталья Рощина: «Жители Тверской области просят увеличить в телеэфире время местных новостей»

Заместитель председателя правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской области», глава Вышневолоцкого района Наталья Рощина сообщила, что муниципалитеты Верхневолжья включились в работу по переходу на цифровое телевидение еще в начале 2018 года.

«Для наших районов это очень важно, так как большая часть отдаленных территорий имела возможность смотреть лишь 1-2 центральных канала, а некоторые территории совсем не имели аналогового телевидения», – сказала Наталья Рощина, напомнив, что теперь жители региона получили возможность смотреть бесплатно и в высоком качестве сразу 20 телеканалов.

«Особенно хорошо, что есть местные вкладки с тверскими новостями. Жители обращаются с просьбой увеличить время местных новостей, так как население хочет знать, как живет область, что нового в соседних регионах, как живет столица региона», – отметила глава района.

По ее словам, задача муниципалитетов – подготовить все население к переходу на цифровое телевидение, чтобы при отключении «аналога» «жители не остались перед черным экраном». Наталья Рощина также поделилась опытом разъяснительной работы с населением Вышневолоцкого района, в которой задействованы СМИ, волонтеры, управляющие компании, председатели уличных комитетов, сельские старосты и социальные работники.

20 ноября губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Первый вопрос повестки дня был посвящён переходу региона на цифровое телевещание. 9 ноября текущего года состоялся запуск второго мультиплекса цифрового телевещания. В настоящее время 20 телеканалов в цифровом качестве доступны жителям на всей территории Верхневолжья.

«В соответствии с решением Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина наш регион первым в стране перешёл на полное цифровое эфирное телерадиовещание. Для нас это новые возможности по повышению качества жизни населения. Принято решение, что Тверская область станет пилотным регионом, где с 3 декабря будет функционировать только цифровое вещание. Мы проводим большую работу для успешной реализации этого проекта в полном объёме», — отметил Игорь Руденя

Губернатор поручил обеспечить ежедневный мониторинг наличия в продаже оборудования для приёма цифрового телесигнала в торговых организациях. С управлениями антимонопольной службы и Роспотребнадзора по Тверской области организовано взаимодействие по недопущению завышения цен на это оборудование.

В настоящее время во всех районах Тверской области работают специально подготовленные волонтёры, которые бесплатно помогают гражданам в установке и подключении приставок и антенн для приёма цифрового ТВ. Для жителей региона с низким уровнем дохода предусмотрена компенсация за приобретённое оборудование.

Ещё одно поручение главы региона — рассмотреть возможность увеличения продолжительности включений регионального филиала ВГТРК - «Вести Тверь» в эфир федерального канала.

Также на заседании обсудили тему предоставления компенсации на приобретённое оборудование для приёма цифрового телевидения. В настоящее время подали заявки порядка 100 жителей Тверской области, более 60 граждан уже получили выплаты. Ожидается, что получателями поддержки станут не менее 6 тысяч жителей Верхневолжья.