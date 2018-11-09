Более 100 жителей Тверской области получили помощь волонтёров в подключении цифрового телевидения

В Тверской области работают волонтёры, которые бесплатно помогают гражданам в установке и подключении оборудования для приёма цифрового ТВ. С 1 по 20 ноября специально подготовленные добровольцы организовали подключение к цифровому телевидению более 100 граждан. Переход региона на цифровое вещание обсудили 20 ноября на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

9 ноября текущего года состоялся запуск второго мультиплекса цифрового телевещания на территории Верхневолжья. В настоящее время жителям доступены 20 телеканалов в высоком цифровом качестве.

«В соответствии с решением Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина наш регион первым в стране перешёл на полное цифровое эфирное телерадиовещание. Для нас это новые возможности по повышению качества жизни населения. Принято решение, что Тверская область станет пилотным регионом, где с 3 декабря будет функционировать только цифровое вещание. Мы проводим большую работу для успешной реализации этого проекта в полном объёме», — отметил Игорь Руденя

Всего в проекте задействовано более 1000 волонтёров. В регионе действует единый волонтёрский штаб, заявки от граждан на оказание помощи в подключении принимаются по единому телефону 8 (4822) 33-33-45.

Для жителей региона с низким уровнем дохода предусмотрена компенсация за приобретённое оборудование для подключения цифрового телевидения. Губернатор поручил обеспечить ежедневный мониторинг наличия в продаже такого оборудования. С управлениями антимонопольной службы и Роспотребнадзора по Тверской области организовано взаимодействие по недопущению завышения цен на него.

Ещё одно поручение главы региона — рассмотреть возможность увеличения продолжительности включений регионального филиала ВГТРК - «Вести Тверь» в эфир федерального канала. С такой просьбой обратились жители Верхневолжья.

На заседании областного Правительства рассмотрели предложения по изменению регионального законодательства, которые позволят направлять средства Фонда капитального ремонта на ремонт или замену коллективных антенн в многоквартирных домах.

15 ноября Игорь Руденя представил опыт перехода Тверской области на цифровое телевещание на заседании Правительства РФ. Губернатор выступил с предложением закрепить в федеральном законодательстве положение об обязательном наличии антенн для приема цифрового эфирного телевидения в новых многоквартирных домах.

Справочно: В 2003 году в Тверской области начала работу первая в стране региональная спутниковая цифровая телекоммуникационная сеть и было построено первое антенно-мачтовое сооружение эфирного телевещания высотой 160 метров – одно из самых высотных в России.

С 2013 года в регионе в цифровом качестве в составе первого мультиплекса доступны «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург - 5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В декабре 2017 года в составе первого мультиплекса на каналах «Россия-1» и «Радио России» началось вещание региональных программ филиала ВГТРК – «Вести Тверь».

Второй мультиплекс включает цифровые каналы «СТС», «ТНТ», «Рен ТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ-3», «Мир», «Муз-ТВ».

Для полного охвата территории цифровым сигналом была построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций, в настоящее время охват населения составляет 100%.

По всем вопросам, связанным с переходом на цифровое вещание, жители Тверской области могут обращаться в Единый информационный центр «Российской телевизионной и радиовещательной сети» по телефону 8-800-220-20-02круглосуточно. Кроме того, актуальную информацию можно получить на сайте смотрицифру.рф.

Пресс-служба Правительства Тверской области