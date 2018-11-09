Игорь Руденя: переход на цифровое вещание — это новые возможности по повышению качества жизни населения Тверской области

20 ноября Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Первый вопрос повестки дня был посвящён переходу региона на цифровое телевещание. 9 ноября текущего года состоялся запуск второго мультиплекса цифрового телевещания. В настоящее время 20 телеканалов в цифровом качестве доступны жителям на всей территории Верхневолжья.

«В соответствии с решением Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина наш регион первым в стране перешёл на полное цифровое эфирное телерадиовещание. Для нас это новые возможности по повышению качества жизни населения. Принято решение, что Тверская область станет пилотным регионом, где с 3 декабря будет функционировать только цифровое вещание. Мы проводим большую работу для успешной реализации этого проекта в полном объёме», — отметил Игорь Руденя

Губернатор поручил обеспечить ежедневный мониторинг наличия в продаже оборудования для приёма цифрового телесигнала в торговых организациях. С управлениями антимонопольной службы и Роспотребнадзора по Тверской области организовано взаимодействие по недопущению завышения цен на это оборудование.

В настоящее время во всех районах Тверской области работают специально подготовленные волонтёры, которые бесплатно помогают гражданам в установке и подключении приставок и антенн для приёма цифрового ТВ. Для жителей региона с низким уровнем дохода предусмотрена компенсация за приобретённое оборудование.

Ещё одно поручение главы региона — рассмотреть возможность увеличения продолжительности включений регионального филиала ВГТРК - «Вести Тверь» в эфир федерального канала. С такой просьбой обратились жители Верхневолжья.

Как сообщил генеральный директор ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Андрей Романченко, в течение переходного периода будет работать бесплатная федеральная "горячая линия".

«Звонкам из Тверской области будет уделяться особое внимание. Они будут технически выделены в особую категорию. Новая методика обработки обращений из Тверской области будет введена уже на этой неделе. Технически наше предприятие готово к отключению аналоговых передатчиков. С 3 декабря основным источником эфирного сигнала в Тверской области станет цифровой сигнал», – сообщил Андрей Романченко.

На заседании областного Правительства также рассмотрены предложения по изменению регионального законодательства, которые позволят направлять средства Фонда капитального ремонта на ремонт или замену коллективных антенн в многоквартирных домах.

15 ноября Игорь Руденя представил опыт перехода Тверской области на цифровое телевещание на заседании Правительства РФ. Губернатор выступил с предложением закрепить в федеральном законодательстве положение об обязательном наличии антенн для приема цифрового эфирного телевидения в новых многоквартирных домах.

Справочно: В 2003 году в Тверской области начала работу первая в стране региональная спутниковая цифровая телекоммуникационная сеть и было построено первое антенно-мачтовое сооружение эфирного телевещания высотой 160 метров – одно из самых высотных в России.

С 2013 года в регионе в цифровом качестве в составе первого мультиплекса доступны «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург - 5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В декабре 2017 года в составе первого мультиплекса на каналах «Россия-1» и «Радио России» началось вещание региональных программ филиала ВГТРК – «Вести Тверь».

Второй мультиплекс включает цифровые каналы «СТС», «ТНТ», «Рен ТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ-3», «Мир», «Муз-ТВ».

Для полного охвата территории цифровым сигналом была построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций, в настоящее время охват населения составляет 100%.

По всем вопросам, связанным с переходом на цифровое вещание, жители Тверской области могут обращаться на горячую линию Министерства экономического развития региона (4822) 33-33-45 в будни с 9:00 до 18:00, а также в Единый информационный центр «Российской телевизионной и радиовещательной сети» по телефону 8-800-220-20-02 круглосуточно. Кроме того, актуальную информацию можно получить на сайте смотрицифру.рф.

Пресс-служба Правительства Тверской области