Жители Тверской области получают компенсации за приобретённое оборудование для приёма цифрового ТВ

Порядка 100 жителей Тверской области подали заявки на предоставление компенсации на приобретённое оборудование для приёма цифрового телевидения. Более 60 граждан уже получили выплаты. Тему обсудили 20 ноября на заседании регионального Правительства, которое 20 ноября провёл Губернатор Игорь Руденя.

9 ноября текущего года в Тверской области состоялся запуск второго мультиплекса цифрового телевещания. 20 телеканалов в высоком качестве доступны жителям на всей территории Верхневолжья. Принято решение, что Тверская область станет пилотным регионом, где с 3 декабря телерадиовещание будет осуществляться только в цифровом формате. Игорь Руденя поставил задачу провести широкую разъяснительную работу с гражданами, в том числе о мерах социальной поддержки в этом направлении.

«В соответствии с решением Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина наш регион первым в стране перешёл на полное цифровое эфирное телерадиовещание. Для нас это новые возможности по повышению качества жизни населения. Важно проинформировать население о возможности получить компенсацию за приобретённое оборудование, об условиях получения выплат и о том, где это можно сделать», — отметил глава региона.

Ожидается, что получателями поддержки станут не менее 6 тысяч жителей Верхневолжья.

В ходе заседания Игорь Руденя поручил обеспечить ежедневный мониторинг наличия в продаже оборудования для приёма цифрового телесигнала в торговых организациях. С управлениями антимонопольной службы и Роспотребнадзора по Тверской области организовано взаимодействие по недопущению завышения цен на это оборудование.

Ещё одно поручение главы региона — рассмотреть возможность увеличения продолжительности включений регионального филиала ВГТРК - «Вести Тверь» в эфир федерального канала. С такой просьбой обратились жители Верхневолжья.

На заседании областного Правительства рассмотрели предложения по изменению регионального законодательства, которые позволят направлять средства Фонда капитального ремонта на ремонт или замену коллективных антенн в многоквартирных домах.

15 ноября Игорь Руденя представил опыт перехода Тверской области на цифровое телевещание на заседании Правительства РФ. Губернатор выступил с предложением закрепить в федеральном законодательстве положение об обязательном наличии антенн для приема цифрового эфирного телевидения в новых многоквартирных домах.

Справочно: В 2003 году в Тверской области начала работу первая в стране региональная спутниковая цифровая телекоммуникационная сеть и было построено первое антенно-мачтовое сооружение эфирного телевещания высотой 160 метров – одно из самых высотных в России.

С 2013 года в регионе в цифровом качестве в составе первого мультиплекса доступны «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург - 5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В декабре 2017 года в составе первого мультиплекса на каналах «Россия-1» и «Радио России» началось вещание региональных программ филиала ВГТРК – «Вести Тверь».

Второй мультиплекс включает цифровые каналы «СТС», «ТНТ», «Рен ТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ-3», «Мир», «Муз-ТВ».

Для полного охвата территории цифровым сигналом была построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций, в настоящее время охват населения составляет 100%. Во всех районах Тверской области работают специально подготовленные волонтёры, которые бесплатно помогают гражданам в установке и подключении приставок и антенн для приёма цифрового ТВ.

По всем вопросам, связанным с переходом на цифровое вещание, жители Тверской области могут обращаться на "горячую линию" Министерства экономического развития региона (4822) 33-33-45 в будни с 9:00 до 18:00, а также в Единый информационный центр «Российской телевизионной и радиовещательной сети» по телефону 8-800-220-20-02 круглосуточно. Кроме того, актуальную информацию можно получить на сайте смотрицифру.рф.

Пресс-служба Правительства Тверской области