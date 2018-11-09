24 ноября в 13 в Большом концертном зале Дворца культуры «Пролетарка», вот уже
во второй раз, состоится праздник народных традиций «Комаровские встречи».
В программе мероприятия принимают участие: народный ансамбль песни и танца
«Волжанка» г. Калязин, хореографический коллектив «Сударушка» г. Бологое, народный
танцевальный коллектив «Вечерочка», вокально-инструментальный ансамбль «Не жили
богато» и народный театр кукол «Хранители времени» п. Кесова Гора, народный ансамбль
песни и танца «Русская песня» г. Торжок, Заслуженный коллектив народного творчества
Тверской области Образцовый ансамбль танца «Каблучок» досугового Центра «Мир»,
Образцовый театр танца «Романтики» Дворца творчества детей и молодежи и детская
фольклорная студия «Жили-были» Дома культуры «Истоки» г. Тверь.
Дворец культуры «Пролетарка» представят сразу три творческих коллектива: шоу-фолк
группа «Жар-птица» и Ксения Позднева, народный хор «Ельничек», а также организаторы
праздника - народный ансамбль танца «Тверичане» им. Е.И.Комарова.
«Я родом из танца!», - именно такими словами многие годы передавал свою
бесконечную любовь к народному творчеству, искусству танца тверской хореограф,
заслуженный работник культуры РФ, педагог и основатель народного танца в Твери Евгений
Иванович Комаров.
Такое счастье выпадает не каждому, когда жизнь проносится вихрем не просто в водовороте
событий, а еще и в танце. Евгению Ивановичу Комарову повезло… Его первым учителем был
Георгий Александрович Гангесов, а большим другом – великая Татьяна Алексеевна Устинова,
которая называла его своим тверским сыном. Начало профессионального творческого пути он
прошел с Надеждой Сергеевной Надеждиной - основателем хореографического ансамбля
«Березка». Любимым деревом Евгения Ивановича была рябина, как знак высоких семейных
ценностей. Именно это дерево у дома посадила его мама. Позднее, по соседству, прижились
еще семь саженцев, образовав между собою настоящий рябиновый семейный хоровод.
Зачастую, эти символы тверской маэстро танца использовал и в своих хореографических
постановках.
Многие из них, в исполнении ансамбля народного танца «Тверичане» им. Е.И. Комарова,
продолжают жить по сей день. И именно они станут неотъемлемой частью праздника
народных традиций «Комаровские встречи».
Вместе с тем, зритель сможет познакомиться с удивительными эпизодами жизни
хореографа через уникальные экспозиции музея, развернутого прямо в фойе Большого
концертного зала. В качестве экскурсовода выступит Наталья Загороднюк в недавнем прошлом
ученица Евгения Ивановича, а последние 10 лет его последователь и руководитель ансамбля
«Тверичане».
В продолжение традиций по сохранению Золотого фонда русского сценического танца с
элементами фольклора и этнографии, песни и танца, кульминацией мероприятия Тверского
областного Дворца культуры «Пролетарка» станет концерт творческих коллективов
Верхневолжья, которые сумели объединить в выступлениях все грани талантов своей малой
Родины в единую народную композицию.