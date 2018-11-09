24 ноября в 13 в Большом концертном зале Дворца культуры «Пролетарка», вот уже

во второй раз, состоится праздник народных традиций «Комаровские встречи».

В программе мероприятия принимают участие: народный ансамбль песни и танца

«Волжанка» г. Калязин, хореографический коллектив «Сударушка» г. Бологое, народный

танцевальный коллектив «Вечерочка», вокально-инструментальный ансамбль «Не жили

богато» и народный театр кукол «Хранители времени» п. Кесова Гора, народный ансамбль

песни и танца «Русская песня» г. Торжок, Заслуженный коллектив народного творчества

Тверской области Образцовый ансамбль танца «Каблучок» досугового Центра «Мир»,

Образцовый театр танца «Романтики» Дворца творчества детей и молодежи и детская

фольклорная студия «Жили-были» Дома культуры «Истоки» г. Тверь.

Дворец культуры «Пролетарка» представят сразу три творческих коллектива: шоу-фолк

группа «Жар-птица» и Ксения Позднева, народный хор «Ельничек», а также организаторы

праздника - народный ансамбль танца «Тверичане» им. Е.И.Комарова.

«Я родом из танца!», - именно такими словами многие годы передавал свою

бесконечную любовь к народному творчеству, искусству танца тверской хореограф,

заслуженный работник культуры РФ, педагог и основатель народного танца в Твери Евгений

Иванович Комаров.

Такое счастье выпадает не каждому, когда жизнь проносится вихрем не просто в водовороте

событий, а еще и в танце. Евгению Ивановичу Комарову повезло… Его первым учителем был

Георгий Александрович Гангесов, а большим другом – великая Татьяна Алексеевна Устинова,

которая называла его своим тверским сыном. Начало профессионального творческого пути он

прошел с Надеждой Сергеевной Надеждиной - основателем хореографического ансамбля

«Березка». Любимым деревом Евгения Ивановича была рябина, как знак высоких семейных

ценностей. Именно это дерево у дома посадила его мама. Позднее, по соседству, прижились

еще семь саженцев, образовав между собою настоящий рябиновый семейный хоровод.

Зачастую, эти символы тверской маэстро танца использовал и в своих хореографических

постановках.

Многие из них, в исполнении ансамбля народного танца «Тверичане» им. Е.И. Комарова,

продолжают жить по сей день. И именно они станут неотъемлемой частью праздника

народных традиций «Комаровские встречи».

Вместе с тем, зритель сможет познакомиться с удивительными эпизодами жизни

хореографа через уникальные экспозиции музея, развернутого прямо в фойе Большого

концертного зала. В качестве экскурсовода выступит Наталья Загороднюк в недавнем прошлом

ученица Евгения Ивановича, а последние 10 лет его последователь и руководитель ансамбля

«Тверичане».

В продолжение традиций по сохранению Золотого фонда русского сценического танца с

элементами фольклора и этнографии, песни и танца, кульминацией мероприятия Тверского

областного Дворца культуры «Пролетарка» станет концерт творческих коллективов

Верхневолжья, которые сумели объединить в выступлениях все грани талантов своей малой

Родины в единую народную композицию.