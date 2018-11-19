В Правительстве Тверской области обсудили вопросы повышения эффективности использования лесных ресурсов

19 ноября под руководством Губернатора Игоря Рудени состоялось заседание межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины и вопросам перенайма по договорам аренды лесных участков.

«Важно, чтобы максимальный объем заготавливаемой древесины обрабатывался на нашей территории. А участники рынка были зарегистрированы в Тверской области и являлись нашими налогоплательщиками», – подчеркнул Игорь Руденя.

На совещании обсуждался вопрос перенайма по договорам аренды лесных участков в Максатихинском районе общей площадью 122,1 тыс. га и передачи прав на их аренду юридическим лицам, зарегистрированным в Тверской области. Ожидаемые налоговые поступления от предприятий с 2021 года составят порядка 25 млн рублей. Планируется создание около 300 новых рабочих мест.

В сентябре 2018 года Губернатор Игорь Руденя принял участие в заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Москве. Поднимались вопросы рационального использования и сохранения лесного фонда.

Глава региона озвучил предложение по противодействию незаконным рубкам леса: все лесные ресурсы, добываемые в регионах, в том числе при расчистке земель сельскохозяйственного назначения, включать в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с древесиной (ЛесЕГАИС). Система позволяет отслеживать движение лесных ресурсов с момента рубки до конечного потребителя, а также оборот пиломатериалов. Предполагается, что ее данные станут базой для выявления правонарушений в сфере лесопользования.

В 2018 году Губернатор Тверской области вошел в состав межведомственной рабочей группы при Правительстве РФ по противодействию незаконному обороту древесины, которую возглавляет заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Гордеев.

Рабочая группа анализирует всю цепочку лесопользования – от заготовки до поставки леса потребителям, а также систему контроля и учета древесины.

Для Тверской области – крупнейшей в ЦФО по площади лесных массивов – вопросы сохранения лесных угодий, борьбы незаконными рубками является актуальным. В первом полугодии 2018-го количество незаконных рубок леса в Тверской области снизилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Объем незаконно заготовленной древесины при этом уменьшился на 58%.

Пресс-служба Правительства Тверской области