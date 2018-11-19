Игорь Руденя обсудил реализацию социально-экономических проектов в Тверской области с председателем Среднерусского банка ПАО «Сбербанк» Кириллом Брелем

19 ноября Губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл встречу с вице-президентом, председателем Среднерусского банка ПАО «Сбербанк» Кириллом Брелем. Обсуждалось сотрудничество регионального Правительства с банком в сфере реализации социально-экономических проектов.

«Мы хотели бы совместно работать над привлечением инвесторов в отрасли сельского хозяйства, машиностроения, туризма, среднего и малого бизнеса», — отметил Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул: Правительство Тверской области заинтересовано в презентации инвестиционного потенциала региона крупным клиентам Сбербанка. Руководство банка поддержало инициативу.

Особое внимание на встрече уделили повышению доступности банковских услуг для жителей Верхневолжья, информатизации социальной сферы и транспорта.

«Реализация совместных проектов – это еще одна ступень в укреплении сотрудничества Сбербанка и Правительства Тверской области», — сказал Кирилл Брель.

В частности, как отметил Кирилл Брель, банк готов к реализации проекта по установке терминалов оплаты услуг в офисах МФЦ.

Справочно: При сотрудничестве Сбербанка и Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства в регионе с 2009 года выдано субъектам малого и среднего бизнеса кредитов почти на 2,5 млрд рублей, в текущем году – на 448 млн рублей. Объёмы кредитования крупного бизнеса в 2018 году превысили 16 млрд рублей.

В рамках подпрограммы «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области» Сбербанком в первом полугодии 2018-го выдан 171 ипотечный кредит на приобретение жилья в новостройках. Банк оказывает услуги по доставке социальных выплат населению. В торгово-сервисных точках Твери и области в настоящее время установлено более 12 тысяч терминалов Сбербанка.

Пресс-служба Правительства Тверской области