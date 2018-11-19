Туристический маршрут по Тверской области «Государева дорога» презентовали в Китае

Делегация Тверской области приняла участие в Международной туристской выставке CITM-2018 (China International Travel Mart), которая прошла в Шанхае. На объединённом национальном стенде России, где были представлены все туристические регионы, Верхневолжье презентовало путеводители и карты туриста, на также проморолик о маршруте «Государева дорога», переведённый на китайский язык.

Продвижение Тверской области на китайском туристическом рынке — одно из приоритетных направлений в развитии индустрии гостеприимства на территории региона.

«Все ключевые показатели в сфере туризма должны быть оцифрованы. Это касается не только роста туристического потока, но и динамики доходов региона от привлечения туристов, развития индустрии гостеприимства через увеличение количества гостиниц, маршрутов, сервисных зон», — считает Губернатор Игорь Руденя.

В рамках выставки CITM-2018 деловая программа российских участников началась с презентационного тура Russian Tourism Road Show «Visit Russia». Делегация от Тверской области представила крупнейшим туроператорам Китая проект «Государева дорога» на китайском языке. Маршрут ориентирован на туристов из КНР, которые посещают Москву и Санкт-Петербург. Более 30 крупнейших китайских туроператоров высоко оценили проект «Государева дорога» и выразили свою заинтересованность в турах в Тверскую область.

В 2019 году планируется ряд мероприятий, в том числе информационный тур по «Государевой дороге» для туроператоров-членов ассоциации «Мир без границ», организующих приём китайских туристов в России. Ожидается, что по итогам этой поездки гости вырастет объём потребления туристических услуг и увеличится продолжительность пребывания гостей из Китая на территории Тверской области.

Маршрут «Государева дорога» объединяет достопримечательности Верхневолжья, в том числе связанные с историей создания в XVIII-XIX веке главной дороги, которая соединяет две российские столицы.

Отправная точка маршрута - храмовый комплекс села Завидово: церковь Успения Божией Матери и церковь Святой Живоначальной Троицы. Расположенный там же музей «Государева дорога» рассказывает о быте путешественников по главной магистрали страны. В селе Городня находится церковь Рождества Богородицы — единственный сохранившийся памятник архитектуры Великого Тверского княжества. Она была построена в конце XIV века в память о победе русского оружия на Куликовом поле.

В посёлке Эммаус туристов приглашают в музей Калининского фронта. Экспозиция повествует о том, как в декабре 1941 года советские войска прорвали оборону германских войск, начав тем самым контрнаступление Красной армии под Москвой. Музей знаменитого живописца Валентина Серова находится в усадьбе Домотканово, где он написал одно из лучших своих произведений — картину «Девушка, освещённая солнцем».

В Твери путешественников ждёт обзорная экскурсия по городу, посещение Императорского дворца, построенного во второй половине XVIII века специально для императрицы Екатерины II. В настоящее время в здании дворца располагается областная картинная галерея.

Кроме того, в маршрут входит посещение Николо-Малицкого монастыря, тверской Венеции – Вышнего Волочка, старейшего в России Дома творчества художников — академической дачи имени И.Е. Репина, усадьбы Раёк – творения известного архитектора Николая Львова, древнего Торжка, архитектурно-этнографического музея под открытым небом «Василёво», где представлены русской деревянной архитектуры.

В музее-тереме «Птицы Счастья» можно познакомиться с народными художественными промыслами и традициями на Государевой дороге, а также с экспозицией «Путевые дворцы».

Пресс-служба Правительства Тверской области