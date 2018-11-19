Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области

19 ноября Губернатор Игорь Руденя провёл традиционное совещание с членами Правительства Тверской области. На обсуждение были вынесены вопросы социально-экономического развития региона, текущей деятельности исполнительных органов власти Верхневолжья.

На совещании обсуждался процесс перехода Тверской области на цифровой формат телевещания.

Игорь Руденя акцентировал внимание на значимых вопросах, связанных с обеспечением цифрового вещания в регионе. Это обеспечение компенсаций за приобретенное оборудование гражданам с низким уровнем дохода. Другое важное направление – проверка наличия техники в продаже, ее доступность, ценовая политика.

9 ноября 2018 года в Тверской области состоялась торжественная церемония запуска цифрового телевидения. Участие в церемонии приняли Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, заместитель руководителя Минкомсвязи России Алексей Волин, генеральный директор ФГУП «Российская Телевизионная и Радиовещательная сеть» Андрей Романченко, а также звезды телеканалов, входящих в первый и второй мультиплекс.

На организационном совещании также шла речь о реализации национальных проектов, обозначенных в Майском Указе Президента РФ Владимира Путина. Всего определено 12 направлений: демография; здравоохранение; образование; жилье и городская среда; экология; безопасные и качественные автомобильные дороги; производительность труда и поддержка занятости; наука; цифровая экономика; культура; малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы; международная кооперация и экспорт.

Кроме того, рассмотрены обращения граждан по вопросам работы жилищно-коммунального комплекса, обеспечения транспортной доступности, сферы здравоохранения.

Пресс-служба Правительства Тверской области