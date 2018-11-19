III Форум сельской молодежи Центрального федерального округа в Тверской области посвятят развитию агротуризма

21-23 ноября 2018 года в Твери пройдет III Форум сельской молодежи Центрального федерального округа. В этом году его основной темой станет развитие агротуризма. К участию приглашены молодые специалисты из регионов ЦФО и муниципальных образований Тверской области, представители общественных, коммерческих и муниципальных структур, чья деятельность направлена на развитие туризма в сельской местности.

Организатором Форума выступает Правительство Тверской области.

«Мы стремимся создавать для нового поколения условия для развития, получения востребованных знаний, активного участия в решении вопросов региональной повестки. Внимание к интересам и потребностям молодого поколения – это ключевое условие развития нашей страны. Именно молодежь создает будущее России и ее регионов, определяет предстоящие успехи в экономике и социальной сфере», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На протяжении нескольких лет Форум сельской молодежи является площадкой для обмена опытом, презентации успешных практик и инновационных форматов работы от регионов ЦФО и Тверской области.

В этом году в программе форума – выставка проектов Российского союза сельской молодежи и муниципальных образований региона, форсайт-сессия, подготовка актуальных кейсов. Также для участников запланирована экскурсионная программа по достопримечательностям Верхневолжья.

III Форум сельской молодежи ЦФО состоится на базе Тверской сельскохозяйственной академии. Для участия необходимо зарегистрироваться на портале АИС «Молодежь России» и подать заявку на http://www.forumcfo.ru/

В прошлом году событие объединило на площадке Мирновской средней школы им. А.А. Воскресенского около 150 участников из 15 регионов Центрального федерального округа. Форум был посвящен реализации молодежных инициатив в сфере развития системы образования и здравоохранения в сельской местности.

Пресс-служба Правительства Тверской области