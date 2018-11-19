В Тверской области проходят традиционные Фаддеевские образовательные чтения

17-22 ноября в Тверской области проходят VI Фаддеевские образовательные чтения — региональный этап Международных Рождественских образовательных чтений «Молодежь: свобода и ответственность». Форум организован Тверской митрополией при поддержке регионального Правительства и приурочен к 700-летию преставления святого благоверного великого князя Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной великой княгини Анны Кашинской.

Проведение чтений направлено на укрепление взаимодействия светской и церковной образовательных систем по духовно-нравственному воспитанию и образованию граждан Тверской области, решению актуальных вопросов современного общества.

«Сохранение духовного наследия имеет исключительное значение для настоящего и будущего Верхневолжья и всей России. Важно, что чтения способствуют объединению усилий государства, Русской Православной Церкви, педагогического сообщества и общественности в достижении важных целей», — считает Губернатор Игорь Руденя.

17 ноября в воскресных школах Тверской области прошли открытые уроки. 18 ноября на площадке тверского филиала МГЭУ работают секции, посвящённые православным молодёжным организациям, реализации студенческих проектов, здоровому образу жизни.

19 и 22 ноября программа продолжится обсуждением вопросов поддержки семьи, семейных ценностей, развития паломнического туризма в Тверской области, работы воскресных школ и дошкольных учреждений, молодёжных социальных проектов и других тем.

В основной день Фаддеевских чтений, 22 ноября, на площадке ДК «Пролетарка» запланировано пленарное заседание, награждение победителей региональных конкурсов в сфере педагогики, выставка областного этапа XIII международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира», презентация просветительско-образовательного проекта «С верой в будущее».

В рамках Фаддеевских чтений состоится презентация лучших методических разработок педагогов Верхневолжья, посвящённых 700-летию преставления святого благоверного великого князя Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной великой княгини Анны Кашинской.

Справочно: Торжества, посвященные 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления княгини Анны Кашинской, пройдут с 3 по 5 декабря в Москве и Твери.

3 декабря в Российском историческом обществе откроется выставка Заслуженного художника России Людмилы Юга, в творчестве которой уделено особое внимание святым Михаилу Тверскому и Анне Кашинской.

4 декабря в честь покровителей тверской земли в Успенском соборе Кремля пройдет богослужение, которое возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Запланировано участие около 300 представителей Тверской области – это почетные граждане Твери и региона, общественники, духовенство, главы муниципальных образований.

5 декабря мероприятия в областной столице начнутся с божественной литургии в строящемся Спасо-Преображенском соборе. О празднике возвестит перезвон колоколов от храма к храму. Торжества продолжит открытие площади Михаила Тверского. Решение о присвоении Советской площади имени небесного покровителя Твери принято 2 ноября 2018 года.

На театральной площади откроется выставка вооружения и военной техники. В Тверском академическом театре драмы состоится праздничная программа, посвященная Михаилу Тверскому и Анне Кашинской. Для участия приглашены Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого, ведущие артисты области.

В этот день также запланирована церемония гашения почтовой марки с изображением святого благоверного князя Михаила Тверского. В Тверском императорском дворце откроется выставка «Дом Святого Спаса», посвященная истории главного храма Твери. В экспозицию войдут артефакты, найденные в ходе раскопок на месте древнего Спасо-Преображенского собора.