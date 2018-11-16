Фестиваль «Кузьминки в Новоторжском кремле» вошел в ТОП самых интересных событий предстоящих выходных

Историко-этнографический фестиваль «Кузьминки в Новоторжском кремле», который пройдет 17 ноября в Торжке, назван одним из самых интересных событий предстоящих выходных. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «ТурСтат».

Рейтинг представлен по результатам анализа популярности и уникальности событий и фестивалей, отмечает агентство.

«В программе Кузьминок, проводов осени и встречи зимы, будут ремесленные мастер-классы, конкурс кузнечного искусства квесты, представления кукольного театра «Петрушкина карусель», театра теней и исторический спектакль «Тяжесть кузнечного молота», военный исторический лагерь, чеканка исторических и сувенирных монет, квесты и интересных заданий, сытные и сувенирные ряды, а также концерт фолк-рок-группы «MystTerra», – сообщает «ТурСтат».

«Развитие событийного туризма – одна из приоритетных задач в индустрии гостеприимства Тверской области. Интересные мероприятия в туристической жизни региона позволяют повысить статус территории, привлечь новых гостей», – считает губернатор Игорь Руденя.

Напомним, ранее тверской регион был отмечен 7 наградами, в том числе гран-при Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2018. Финал премии прошёл в Нижнем Новгороде.