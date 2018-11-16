В Тверской области увеличились объёмы производства говядины

В Тверской области растут объёмы реализации мяса крупного рогатого скота. За 9 месяцев текущего года в хозяйствах региона произведено более 6,8 тыс. тонн КРС в живом весе, что на 4,3% превышает показатели аналогичного периода 2017 года. В настоящее время поголовье

крупного рогатого скота в Тверской области составляет 104,8 тыс. голов.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, поддержка отрасли мясного скотоводства должна быть нацелена на увеличение объёмов реализации молодняка, повышение обеспеченности населения Тверской области говядиной.

Ставка субсидии для сельхозпредприятий Верхневолжья в этой сфере в 2018 году увеличена с 15 до 25 рублей на 1 кг реализованного молодняка. С начала года предприятиям уже выплачено 12,6 млн рублей господдержки. Общий объём средств, заложенных по этому направлению — более 18,5 млн рублей.

На получение поддержки могут претендовать производители, которые содержат не менее 500 голов молодняка КРС для реализации на мясоперерабатывающие комплексы, а также в торгово-закупочные организации.

Ещё ода региональная мера поддержки, которая действует с 2017 года — возмещение части затрат на содержание товарного маточного поголовья специализированных мясных пород КРС. В текущем году на эти цели заложено свыше 2,7 млн рублей. Получателями выплат являются 6 организаций и крестьянско-фермерских хозяйств, которые разводят крупный рогатый скот мясных пород — абердин-ангусс, герефордская, калмыцкая и казахская белоголовая.

В числе лидеров Тверской области по выпуску мяса КРС – ГК «АгроПромкомплектация». Предприятие наращивает объёмы производства. В частности, завершено комплектование поголовья фермы по откорму бычков голштино-фризской породы. На сегодняшний день на площадке содержится 250 голов крупного рогатого скота. Переработка мяса будет осуществляться на Дмитрогорском мясоперерабатывающем заводе.

Пресс-служба Правительства Тверской области