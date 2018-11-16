График отключения электроэнергии на территории Конаковского района в рамках проведения Учений по отработке взаимодействия и устранению массовых нарушений на электросетевых объектах в Тверской области

с 19 по 25 ноября 2018г.

№

п/п Дата Время Населенный пункт 1 19.11.2018 7:00-18:00 д.Пенье. п.Ручьи 2 20.11.2018 7:00-18:00 д.Пенье. п.Ручьи 3 21.11.2018 7:00-18:00 д.Пенье. п.Ручьи 4 22.11.2018 7:00-18:00 микрорайон Зеленый Бор 5 23.11.2018 7:00-18:00 микрорайон Зеленый Бор 6 24.11.2018 7:00-18:00 микрорайон Зеленый Бор