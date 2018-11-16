График отключения электроэнергии на территории Конаковского района в рамках проведения Учений по отработке взаимодействия и устранению массовых нарушений на электросетевых объектах в Тверской области

posted by Максим Малахов on пт, 11/16/2018 - 19:53

График отключения электроэнергии на территории Конаковского района в рамках проведения Учений по отработке взаимодействия и устранению массовых нарушений на электросетевых объектах в Тверской области

с 19 по 25 ноября 2018г.


п/п

Дата

Время

Населенный пункт

  
 
 

1

19.11.2018

7:00-18:00

д.Пенье. п.Ручьи

  

2

20.11.2018

7:00-18:00

д.Пенье. п.Ручьи

  

3

21.11.2018

7:00-18:00

д.Пенье. п.Ручьи

  

4

22.11.2018

7:00-18:00

микрорайон Зеленый Бор

  

5

23.11.2018

7:00-18:00

микрорайон Зеленый Бор

  

6

24.11.2018

7:00-18:00

микрорайон Зеленый Бор

  

 

 

  • Более подробную информацию об отключениях в крупных населенных пунктах уточняйте в ЕДДС района

 