Игорь Руденя вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Тверской области

16 ноября в Твери прошло торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Традиционно в Тверской области мероприятие проходит после завершения уборочной кампании. Аграриев Верхневолжья с профессиональным праздником поздравили Губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, депутат Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко. Перед началом мероприятия работала выставка продукции и достижений сельскохозяйственной отрасли.

«Тверская область исторически является аграрным регионом. Для многих людей работа на земле стала настоящим призванием, продолжением вековых традиций тверского крестьянства. Сегодня эти традиции живут и развиваются благодаря вашему трудолюбию, преданности делу, внедрению новых технологий, переходу на современные формы хозяйствования. Важно, что в тверском АПК успехи есть как у крупных предприятий, так и у небольших производств», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил: в майском указе 2018 года Президент России Владимир Путин определил в числе ключевых направлений развития страны до 2024 года создание в АПК на основе современных технологий высокопроизводительного сектора, обеспеченного квалифицированными кадрами. Стратегия 2024 предусматривает поддержку больших производств, а также малого бизнеса, кооперации на селе.

В Тверской области в 2018 году по сравнению с 2017-м на 13 млн рублей – до 78 млн рублей – вырос объём грантов, предоставленных начинающим фермерам и семейным фермам. Всего в текущем году на развитие АПК направлено более 2 млрд рублей. За последние три года объём поддержки агропромышленного комплекса в регионе составил почти 7 млрд рублей.

Как сообщил Губернатор, Правительство области актуализирует формы поддержки. Принято решение продлить предоставление субсидий производителям молока до конца 2018 года. В следующем году предусмотрено увеличение поддержки производства и переработки льна.

Отдельное важное направление работы – улучшение условий жизни на селе. При участии Федерации в регионе развивается социальная инфраструктура: ведется строительство ФАПов, ремонт дорог, решаются вопросы транспортного сообщения, укрепляется материально-техническая база школ, клубов и библиотек.

«Для России село всегда было больше, чем просто направление деятельности. Люди, работающие на земле – это хранители наших духовных, национальных традиций. Гордимся, что труд каждого человека, который работает в сельском хозяйстве, востребован на территории РФ и за ее пределами», – подчеркнул Губернатор.

В завершение мероприятия глава региона вручил награды представителям отрасли.

Справочно: За 9 месяцев 2018 года на территории Тверской области произведено 178,04 тыс. тонн молока, что на 4,2 % больше, чем в аналогичный период 2017 года, скота и птицы на убой – 154,3 тыс. тонн (на 5,7 % больше), 75,2 млн штук яиц.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур Верхневолжья составляет 521,6 тыс. га – на 7,8 тыс. га больше, чем в 2017-м. В 2018 году увеличили посевные площади 183 хозяйства региона.

В Тверской области реализуется и планируется к реализации 30 инвестиционных проектов в сфере АПК с общим объемом инвестиций около 35 млрд рублей, заявлено создание более 2500 рабочих мест.

Пресс-служба Правительства Тверской области