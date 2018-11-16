Более 134 млн рублей дополнительно планируется выделить на предоставление жителям Тверской области субсидий на оплату услуг ЖКХ в 2018 году

16 ноября Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Бюджетной комиссии Тверской области. В повестку дня вошли вопросы социальной поддержки населения, в частности, предоставления малообеспеченным жителям региона субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. На эти цели в 2018 году планируется дополнительно направить более 134 млн рублей.

С учётом дополнительных ассигнований общий объём средств материальной поддержки составит порядка 957 млн рублей.

Субсидии малообеспеченным гражданам на оплату услуг ЖКХ в Тверской области рассчитываются в соответствии с региональными стандартами их стоимости для разных муниципалитетов.

Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на территории Верхневолжья в среднем составляет 96,18 рубля за кв. м.

Стандарты утверждены на основании установленных Региональной энергетической комиссией Тверской области тарифов на коммунальные услуги тепло- и водоснабжения, водоотведения, тарифов на электроэнергию и газ, а также данных о стоимости услуг по содержанию, ремонту и отоплению. При этом учитываются нормативная площадь жилого помещения и нормативные объемы потребления коммунальных услуг.

В 2017 году поддержку по этому направлению получили более 57 290 семей Верхневолжья.

На заседании Бюджетной комиссии также рассмотрели вопрос о направлении дополнительно свыше 18,3 млн рублей на оказание материальной помощи гражданам, которые нуждаются в процедуре гемодиализа. Общий объём финансирования с учётом дополнительной суммы составит более 51 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области