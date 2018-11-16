На фестивале «NAUKA 0+» в Твери представят разработки в сфере виртуальной реальности и в робототехнике

17 ноября 2018 года Тверь вновь станет региональной площадкой всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+, который проводится под эгидой Министерства просвещения Российской Федерации при поддержке Правительства Тверской области. Мероприятие пройдет на базе Тверской гимназии №10 и детского технопарка «Кванториум».

Событие демонстрирует научно-технический потенциал Тверской области и знакомит жителей региона с современными технологиями в сфере образования и творчества.

«Развитие технического творчества детей является одной из приоритетных задач системы регионального образования. Это важное условие для того, чтобы молодёжь оставалась жить в своем регионе, развивала его экономику», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Участники фестиваля – учащиеся школ, колледжей и высших учебных заведений Тверской области – представят свои технические разработки в области робототехники, дополненной или виртуальной реальности, программирования, научного и технического творчества.

Гости фестиваля смогут попробовать свои силы в решении задач, узнать много нового о робототехнике, увидеть в работе 3D-принтеры, квадрокоптеры, инновационные технологии виртуальной реальности и многое другое. Школьников и их родителей удивят разнообразные роботы.

Также запланированы научно-техническая выставка, соревнования среди школьников по компьютерным технологиям, конкурс «Мой дом будущего. Мой город будущего», упражнения по ментальной арифметике и скорочтению, квесты, розыгрыши призов и многое другое.

Особенностью этого фестиваля станет тема профориентации, в том числе обзор профессий будущего. Познавательные мастер-классы и информационные стенды от университетов и колледжей помогут школьникам определиться с выбором профессии.

Фестиваль NAUKA0+ состоится по адресу: Тверь, ул. Вагжанова, д.2 с 10.00 до 15.00. Вход свободный.

Пресс-служба Правительства Тверской области