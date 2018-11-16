«ЧЕЛОВЕК ГОДА-2018»

posted by admin on пт, 11/16/2018 - 09:32

Пятый, юбилейный муниципальный районный конкурс
 

10 НОМИНАЦИЙ,  
 

30 ФИНАЛИСТОВ, 
 

10 ПОБЕДИТЕЛЕЙ
 

Заявки принимаются в общественной приемной по адресу: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, каб. № 4. Телефоны  4-97-79 и 4-97-85. Подробная информация на официальном сайте администрации Конаковского района - http:/konakovoregion.ru
Окончание срока приема заявок - 19 ноября
 

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