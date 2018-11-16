«ЧЕЛОВЕК ГОДА-2018»

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Пятый, юбилейный муниципальный районный конкурс
10 НОМИНАЦИЙ,
30 ФИНАЛИСТОВ,
10 ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Заявки принимаются в общественной приемной по адресу: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, каб. № 4. Телефоны 4-97-79 и 4-97-85. Подробная информация на официальном сайте администрации Конаковского района - http:/konakovoregion.ru
Окончание срока приема заявок - 19 ноября
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