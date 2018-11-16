«ЧЕЛОВЕК ГОДА-2018»

Пятый, юбилейный муниципальный районный конкурс



10 НОМИНАЦИЙ,



30 ФИНАЛИСТОВ,



10 ПОБЕДИТЕЛЕЙ



Заявки принимаются в общественной приемной по адресу: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, каб. № 4. Телефоны 4-97-79 и 4-97-85. Подробная информация на официальном сайте администрации Конаковского района - http:/konakovoregion.ru

Окончание срока приема заявок - 19 ноября



УСПЕЙ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ!