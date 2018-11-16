ВСТРЕЧА С ХУДОЖНИКОМ

В субботу в Конаковский район приехал художник Валентин Сидоров. На творческой встрече с земляком было зачитано ходатайство от инициативной группы о присвоении ему звания Почетного гражданина района. Присутствовавшая на встрече глава района Людмила Козлова сказала, что ходатайство будет рассмотрено на ближайшей сессии Собрания депутатов Конаковского района.

Но обо всем по порядку. Встреча была запланирована в Конаковской детской школе искусств. Так и вышло. К ней подготовились: разместили в фойе выставку знаменитого художника (из репродукций картин в рамах), подготовили концертный зал и программу. Художника встретили глава Конаковского района Л.А.Козлова, и.о. главы администрации Конаковского района О.В.Лобановский, настоятель Ильинского храма с. Селихово протоиерей Виктор Гуров и, конечно же, коллектив школы искусств во главе с директором Т.В.Семеновой.

Валентин Михайлович Сидоров - уроженец Конаковского района. Он родился 5 мая 1928 года в деревне Сорокопенье рядом с селом Селихово. С юных лет по внутренней тяге приобщился к изобразительному искусству, в тяжелые военные годы учился в московской художественной школе, затем поступил в институт живописи им. Репина в Ленинграде. Является народным художником СССР, РСФСР, Украины, лауреатом многих государственных премий, в 60-е годы руководил «Академической дачей», с 1987 года – председатель правления Союза художников России (ныне – почетный председатель), действительный член Академии художеств Киргизии, профессор, член Совета по культуре и искусству при Президенте РФ. Член Союза писателей России и почётный член Академии художеств Узбекистана. Регалий, званий и наград у Валентина Михайловича много. Так что почетное гражданство района будет кстати. К тому же в мае художник отметил почтенный юбилей.

Инициативу о присвоении Валентину Сидорову звания Почетного гражданина Конаковского района за большой вклад в жизнь страны, в её художественный фонд и воспитание подрастающего поколения своим уникальным творчеством, исполненным русским национальным колоритом и традициями, зачитала Ольга Бардакова, педагог, режиссер образцового детского театра «Теремок» районного ДК «Современник».

Людмила КОЗЛОВА, глава Конаковского района:

- Приезд к нам Валентина Михайловича Сидорова – это большое событие. Очень радует, что известный художник нашел время приехать на свою малую родину. Это дорогого стоит. Ведь все мы родом из детства, и творчество Валентина Сидорова пробуждает в нас эти воспоминания. Мы горды тем, что у нас есть такой земляк, хочется низко поклониться ему от имени жителей всего Конаковского района и еще раз сказать: «Вы уникальный человек, наша гордость и честь, спасибо вам огромное!»

Олег ЛОБАНОВСКИЙ, и.о. главы администрации Конаковского района:

- Конаковская земля богата талантами. У нас живет много людей творческих, неординарных, которые уделяют огромное внимание воспитанию подрастающего поколения, передают детям свое умение опыт и саму душу. И встреча с Валентином Сидоровым – уникальна. Мы общались с художником, кому Бог дал дар и который смог запечатлеть и донести сквозь годы до нас все то, что видел с детства, которое проходило в наших местах. И все это удивительным образом перекликается с нашими чувствами. Хочется искренне поблагодарить Валентина Михайловича за то душевное тепло, которое было подарено всем нам во время этой незабываемой встречи.

Валентина Сидорова ждали в Конаковский район еще в мае, когда по всей стране гремел его юбилей. Он побывал в Твери, на Академической даче в Вышнем Волочке, встретился с губернатором Игорем Руденей, но до нас так и не добрался. И тем долгожданнее была эта встреча. Она состоялась благодаря таким людям, как О. Бардакова, О. Степаненко, директор Конаковской МЦБ Е. Меховникова, директор Конаковской ДШИ Т. Семенова, протоиерей В. Гуров и многим другим почитателям творчества художника.

Несмотря на высокие звания и регалии, Валентин Михайлович остается удивительно общительным, светлым и ясно мыслящим человеком, с которым интересно говорить, которого можно часами слушать. Именно за этим и пришли все те, для кого имя этого человека – не просто так. Творческая встреча длилась почти три часа, в ней было много хороших слов и пожеланий, полностью был показан фильм о художнике «Мыс доброй надежды Валентина Сидорова» (канал «Культура»). А потом еще более часа художник подписывал свои книги и альбомы, которые он привез из Москвы в подарок (а кто-то даже принес из дома свои, чтобы заполучить автограф автора). И никому не отказал! Более того - с каждым поговорил, поинтересовался, как и чем живет человек. Среди участников встречи были и убеленные сединами ветераны, и школьники, учащиеся художественного отделения Конаковской детcкой школы искусств. Видели бы вы, с каким восхищением они смотрели на человека-легенду! И все терпеливо ждали, когда подойдет их очередь в «автограф-сессии».

Конечно, художнику показали и саму школу и особенно художественное отделение. Валентин Михайлович удивлялся: «Надо же, я и не знал, что у вас в Конакове есть такая школа!». Заведующая художественным отделением Ирина Петрова с коллегами показала классы и мастерские, и маститый художник радовался, как ребенок: «Какие хорошие и светлые мастерские, какой большой фонд реквизита!». А когда увидел на стенах класса свои пейзажи, то воскликнул: «Надо же! И здесь Сидоров!». Да, дорогой Валентин Михайлович, наши дети учатся по вашим работам. Потому что в нашем национальном искусстве в этом жанре вы, пожалуй, лучший!

В связи с этим педагоги все спрашивали у художника: можно ли организовать небольшую встречу уже в стенах московской академии художеств, чтобы юные таланты из ДШИ могли проникнуться духом столичного вуза? Тем более что за тридцать с лишним лет выпускники «художки» поступали не только в тверскую «Венециановку», некоторые успешно учились и в самой Москве! Валентин Михайлович не отказал, сказав, что ждет. Просто нужно договориться.

Про эту встречу можно было бы написать даже небольшую повесть: так много всего произошло за эти четыре часа. Одни только его рассказы чего стоят! А мимолетные «мастер-классы» (правда, теоретические), в которых он очень доходчиво отвечал на самые разные вопросы. Наш корреспондент не удержался и спросил, как Валентин Михайлович относится к фотографии и считает ли ее искусством. Художник ответил, что, несомненно, фотография учит компоновать, учит видеть и мыслить, но с точки зрения академического изобразительного искусства для художника - это способ тренировать глаз и ум. Все-таки настоящие шедевры создаются полностью руками. Согласитесь - очень ценное мнение...

Художник с сопровождением покинул школу, когда на улице уже стемнело. Эта встреча с великим человеком земли нашей надолго останется в памяти участников. И мы уже снова мечтаем о новой. Дай Бог Валентину Михайловичу здоровья, долгих лет жизни и дальше радовать всех нас просто тем, что он есть и живет среди нас!

Максим МАЛАХОВ.

Фото автора.

Подробный фоторепортаж с творческой встречи с В.М.Сидоровым и небольшой видеофильм можно посмотреть в группах «Зари» в соцсетях «Одноклассники» и «В контакте».