МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Коллективом - не только работать!



В пятницу, 10 ноября, 55 человек после работы пошли не домой, а на спортивные соревнования по ГТО среди трудовых коллективов Конаковского района, которые проходили в ДЮСШ «Олимп». Поздравили участников заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина и руководитель центра тестирования ГТО Наталья Муравьева. Они вручили знаки отличия ГТО тем, кто уже сдал нормативы комплекса.

В соревнованиях приняли участие 11 команд, среди которых команды «Агропромкомлектации», молодежного центра «Иволга», филиала ПАО «Энел Россия», самбо, клуба любителей бега, учителей физкультуры и по 2 команды от МЧС и от администрации Конаковского района. Выступали как смешанные, так и исключительно женские и мужские команды.

Каждой команде предстояло выполнить 4 норматива из комплекса ГТО: тест на гибкость, прыжки в длину с места, поднимание туловища и отжимания.

По результатам всех испытаний лучшей стала команда любителей бега.

Вторую ступень пьедестала заняла команда филиала ПАО «Энел Россия».

Третьими стали учителя физкультуры.

В личном зачете среди женщин лучшей стала Наталья Поляница из команды учителей физкультуры, среди мужчин - Дмитрий Бутырский из команды клуба любителей бега.

В отдельном испытании - перетягивании каната - среди женщин победила команда администрации Конаковского района, среди мужчин - команда МЧС.

В армрестлинге среди женщин победу одержала Татьяна Дурасова из команды администрации Конаковского района, у мужчин лучшим стал Дмитрий Горюнов из команды МЧС.

Победители и призеры получили сладкие подарки от муниципального центра тестирования ГТО, а также ценные подарки от спонсоров, которыми выступили: ООО «ДЕЛЬФИН», ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ «ALIV DJIM» (КЭК), ФИТНЕС-тренер ЮЛИЯ ЖДАНОВИЧ), фитнес-студия «СТИЛЬ ЖИЗНИ» (Татьяна Дунаева), руководитель онлайн марафона гибкости Ольга Перегарбина и сладости от муниципального центра тестирования ГТО (Наталья Муравьева).

Справка. Первый муниципальный фестиваль ГТО среди трудовых коллективов состоялся в ноябре 2017-го. Тогда участие в нем приняли также 11 команд. Победу одержала сборная преподавателей физической культуры.

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Муниципальный центр тестирования ГТО предлагает участникам

продолжить тестирование:

18 ноября, 12 часов, стадион в конаковском бору - легкоатлетические дисциплины, метания. Участвуют все желающие. При себе иметь спортивную обувь и спортивную одежду.

21 ноября, 18 часов, ООО «Дельфин» - плавание. Все желающие по предварительной записи. Иметь сменную обувь, принадлежности для плавания, тапки, шапочку, мыло, мочалку.

30 ноября, 18 часов, водногребная база (Район завода, 6) - стрельба из пневматической винтовки. Все желающие по предварительной записи. Иметь сменную обувь.

Подари добро

Более 10 лет молодежный центр «Иволга» Конаковского района проводит благотворительную акцию «Дари добро». За это время у акции появилось много единомышленников, которые регулярно принимают в ней активное участие

Акция проводится в два этапа. Первый - сбор сладких подарков, игрушек и книг. Вторым этапом акции станут адресные поздравления Деда Мороза и Снегурочки детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В прошлом году Дед Мороз и Снегурочка из молодежного центра «Иволга» постучались в двери и поздравили 120 детей. Подарки получили дети из самых разных уголков нашего района: п. Озерки, п. Изоплит, г. Конаково, д. Ручьи, с. Селихово, п. Редкино, д. Борцино, п. Новозавидовский, с. Юрьево-Девичье и др.

В преддверии самого волшебного праздника - Нового года – молодежный центр «Иволга» обращается к жителям Конаковского района с просьбой об оказании помощи в виде готовых сладких подарков, конфет, канцелярских принадлежностей для школы, книг, игр или игрушек, которые будут подарены детям в рамках данной акции.

Благотворительная акция «ДАРИ ДОБРО» является традиционной с 2006 года, Дедушка Мороз и Снегурочка из молодежного центра «Иволга» поздравляют с Новым годом детей из семей, находящихся в социально опасном положении, из малообеспеченных и многодетных семей, проживающих на территории всего Конаковского района, чтобы сделать их Новый год немного ярче и счастливее. Ведь волшебство и сказка должны сопровождать этот чудесный праздник.

В наших с вами силах стать самыми настоящими волшебниками и подарить детям праздник!

Пункт сбора подарков находится по адресу: г. Конаково, ул. Горького, д. 5 (вход с торца), АУ МЦ «Иволга»; г. Конаково, пр. Ленина, 7, ТЦ «Маяк» компания «LordTrevel».

Контактный телефон акции «Дари добро» 3-76-97.

И вновь ППМИ

Программа поддержки местных инициатив (ППМИ) реализуется в Тверской области с 2013 года. Муниципалитетам на конкурсной основе предоставляются субсидии на благоустройство и ремонт объектов общественной инфраструктуры.

Программа реализуется в два этапа: первый – обучение в «Школе ППМИ» для руководителей администраций, кураторов от муниципальных образований. Затем проходят собрания жителей, и определяются проекты для участия в Программе, идет подготовка заявок. Второй этап – конкурсный отбор, победители которого получают право на выделение субсидии из бюджета Тверской области на реализацию заявленных планов. Жители населенных пунктов также принимают участие в софинансировании и контролируют ход работ на объектах.

В 2017 году на обеспечение Программы поддержки местных инициатив из регионального бюджета было выделено более 111 миллионов рублей. На участие в Программе было подано 245 заявок. Конаковский район также принял участие. Проект по ремонту Ручьевского сельского Дома культуры стал победителем.

В этом году в Доме культуры был проведен ремонт в фойе. По Программе произведены работы по замене 11 дверей, отремонтированы окна, входная группа, пол, две гримерки, модернизировано освещение. Стоимость проекта составляет порядка 743 тысяч рублей, где более 85 тысяч рублей - вклад жителей поселения. Напомним, что в этой Программе Ручьевское поселение участвует уже не первый раз. Двумя годами ранее жителям удалось отремонтировать зрительный зал ДК.

И уже 24 ноября жители поселения решат: ремонт какого объекта наиболее важен и будут ли они участвовать в Программе поддержки местных инициатив в 2019 году.

24 ноября в 19 часов в Доме культуры деревни Ручьи состоится собрание жителей. В Доме культуры будет проводиться собрание граждан, на котором заслушают информацию о программе поддержки местных инициатив в Тверской области. Будет проведен выбор первоочередной проблемы поселения для участия в конкурсном отборе на получение средств для её решения из бюджета Тверской области, будет определена сумма вклада местного бюджета и населения для решения этой проблемы, состоятся выборы инициативной группы.

Стартовал муниципальный этап

Всероссийских олимпиад школьников

9 ноября в Конаковском районе стартовал муниципальный этап Всероссийских олимпиад школьников, который продлится до 16 декабря. Участие в олимпиадах примут ученики 7 - 11 классов - призеры и победители школьного этапа олимпиад по 21 общеобразовательному предмету.

Первой прошла олимпиада по астрономии среди учащихся 11 классов. В ней приняли участие 8 участников. Призеров и победителей нет.

Уже прошли олимпиады по:

- Физике. В ней приняли участие 39 школьников: 7 класс – 12 участников (победитель – 1; призеры – 4); 8 класс – 6 участников (победитель – 1, призеры – 0); 9 класс – 9 участников (победитель – 1, призеры – 1); 10 класс – 1 участник (участник); 11 класс – 11 участников (все участники).

- Английскому языку, участие в которой приняли 72 ученика: 7 класс - 18 участников (призеров – 1); 8 класс – 20 учасников (победитель – 1, призеры – 5); 9 класс – 10 участников (призеры – 1); 10 класс – 11 участников (призеры – 5).

На остальные олимпиады зарегистрировано порядка 950 учеников школ Конаковского района:

Географию выбрали 79 человек, русский язык – 165, историю – 80, биологию – 111, общество-знание – 124, химию – 44, технологию – 55 , математику – 80, ОБЖ – 30, литературу – 66, немецкий язык – 17, французский язык – 3, физическую культуру – 104, МХК – 4, право – 7, экономику – 3, информатику – 3 человека.

По информации, предоставленной заместителем заведующего отделом мониторинга и организационной работы управления образования Конаковского района Мариной Мякишевой.

Допуск к экзамену для 11-классников

В этом учебном году, как и во всех школах России, итоговое сочинение (изложение) для учащихся 11-х классов Конаковского района пройдет 5 декабря.

306 будущих выпускников будут писать итоговое сочинение или изложение в своих образовательных учреждениях, при этом учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды вправе выбрать написание изложения.

Продолжительность сочинения традиционно составит 235 мин.

Явка на итоговое сочинение не позднее 9.45 (именно в это время начинается первый этап инструктажа), начало непосредственно итогового сочинения в 10.00. При написании сочинения ребята могут использовать орфографические словари, а вот использование каких-либо литературных произведений на итоговом сочинении не предусмотрено.

Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева объявила пять направлений тем итогового сочинения на 2018-2019 учебный год:

• Отцы и дети

• Мечта и реальность

• Месть и великодушие

• Искусство и ремесло

• Доброта и жестокость.

Заведующий отделом дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования администрации Конаковского района Любовь Кулиева пояснила, что в рамках открытых направлений тем итогового сочинения были разработаны конкретные темы итогового сочинения, подобраны тексты изложений для каждого часового пояса отдельно. Конкретные темы итогового сочинения (тексты изложений) будут представлены на местах в день проведения итогового сочинения (изложения).

С комментариями к открытым тематическим направлениям 2018/19 учебного года, подготовленными специалистами ФГБНУ «ФИПИ», ученики могут ознакомиться на официальном сайте Федерального института педагогических измерений - http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie.

Справка. Итоговое сочинение (изложение) как допуск к государственной итоговой аттестации было введено с 2014-2015 учебного года в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации с целью выявления у обучающихся умения мыслить, анализировать и доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно выбранные произведения отечественной и мировой литературы.

Ликвидированы надворные туалеты

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации и поручения губернатора Тверской области Игоря Рудени в 2018 году в Тверской области проводились работы по ликвидации уличных надворных туалетов в образовательных учреждениях.

По состоянию на 29 августа 2017 года надворные туалеты были в 17 образовательных организациях Андреапольского, Бельского, Кесовогорского, Конаковского, Оленинского, Рамешковского и Торопецкого районов.

В Конаковском районе надворный туалет функционировал в начальной общеобразовательной школе поселка 2-е Моховое Вахонинского сельского поселения. Работы по оборудованию теплого туалета внутри здания школы начались в июне этого года.

Была подготовлена проектная документация, объявлен конкурс на проведение работ. Теплый туалет расположился в пристройке школы, где ранее находился пункт Почты России. В помещении проведены ремонтные работы, подведены необходимые коммуникации, установлено сантехническое оборудование, которое соответствует нормам САНПИН.

На подготовку и реализацию проекта потребовалось порядка 5 месяцев. Районному бюджету это обошлось в 1 миллион 307 тысяч рублей.

Приходите на «Танцевальный MIX»-2018



17 ноября в 12 часов в районном Дворце культуры «Современник» соберутся лучшие хореографические коллективы Конаковского района, чтобы узнать, кто лучший.

На II муниципальный конкурс «Танцевальный MIX», организаторами которого выступили администрация Конаковского района совместно с ДК «Современник», зарегистрирован 21 хореографический коллектив, а это порядка 300 танцоров.

В программе конкурса 46 танцевальных номеров, среди которых: «классический танец»; «народный танец»; «народный стилизованный танец»; «эстрадный танец»; «современные направления»; «эстрадно-спортивный танец».

Своим творчеством зрителей порадуют:

- «Ритм», «Дебют», «Жемчужина», «Тип-Топ», «Эльби», «Ясмина» (ДК «Современник»);

- «Арабеск», «Родничок», «Мечта» (ГДК им. Воровского);

- «Наш стиль», «Детство» (ЦВР);

- «Конфетти» «М-стиль» (досуговый центр с/п «Завидово»);

— «Серпантин», «Калейдоскоп» (Дмитровогорский СДК);

- «FASHION» (Городня);

- «D.I.V.», «Экзимус» (ООО «Дельфин», Конаково);

- «BONPARI» (Ручьевской СДК);

- «Джаваир» (Новозавидовский ДК);

- «Эдельвейс» (ДК «Химик», Редкино).

Приходите поддержать любимый танцевальный коллектив и насладиться искусством! Билеты в кассах ДК «Современник».

Подготовила Татьяна ДУРАСОВА.