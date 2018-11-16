НАГРАДЫ В ПРАЗДНИК

В минувшую пятницу в районном ДК «Современник» прошел праздничный концерт, посвященный Дню работника органов внутренних дел.

Милицейский эфир разорвал тишину,

И зажегся в ночи проблесковый маяк –

Просто служба 02 охраняет страну,

Защищая её в повседневных боях.

На тревожной волне телефон не молчит,

С милицейской звездой от заката в рассвет,

А под кителем сердце простое стучит,

Окунаясь в волну человеческих бед...



С этих слов песни «Служба 02» в исполнении Евгения Дадаева началось праздничное мероприятие. В зале собрался личный состав Конаковского отдела внутренних дел, те, кто смог позволить на пару часов отвлечься от повседневной работы по обеспечению общественной безопасности и защите прав граждан, а также ветераны службы. Ведь полиция – это, прежде всего, люди. Конкретные сотрудники, от профессионализма которых зависит многое. Каждый день и каждый час они готовы прийти на помощь людям. Об этом говорил в своем видеообращении и министр МВД России генерал полиции Владимир Колокольцев, которое было продемонстрировано на большом экране в зале.

А затем на сцену с поздравлениями вышли глава Конаковского района Людмила Козлова и исполняющий обязанности главы администрации Конаковского района Олег Лобановский.

- От имени губернатора Тверской области Игоря Рудени и Собрания депутатов Конаковского района хочу передать самые добрые пожелания сотрудникам и ветеранам службы, – сказала Людмила Алексеевна. – Лучшие годы своей жизни вы отдаете такому благородному делу, как защита людей. Все вы – от участкового до руководителя – люди, которые пришли в профессию по призванию, по велению души и зову сердца. Нельзя быть равнодушными на этой работе. Желаю вам и вашим семьям благополучия, здоровья, удачи во всем, терпения и чтобы каждый из вас никогда не разочаровался в выбранной профессии. Спасибо вам за ваш труд!

- Очень приятно поздравить всех вас в этом зале с профессиональным праздником, – продолжил Олег Владимирович. – Вы – гарантия безопасной жизни наших граждан, и на ум всегда приходят слова старой песни: «Наша служба и опасна, и трудна...». Ваше подразделение всегда находится на хорошем счету, и, работая с вами рука об руку, мы видим, что у вас трудятся неравнодушные люди, любящие свою профессию. И наша совместная с вами деятельность по обеспечению безопасности жителей Конаковского района объединяет все наши задачи в одну. Хочу вам пожелать, чтобы родные и близкие вас дожидались с работы, чтобы не было невосполнимых потерь. И предлагаю в следующий раз пригласить сюда ваши семьи, ваших детей. Пусть они увидят, как вас чествуют и гордятся вами. Это очень важно!

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, организацию и обеспечение охраны общественного порядка, профилактику правонарушений и преступлений на территории Конаковского района, а также в честь празднования Дня сотрудника органов внутренних дел Почетной грамотой главы награждены подполковник полиции Т.А.Орлова, майор полиции И.Л.Коротков, старший лейтенант полиции А.А.Мяснов. Благодарность главы объявлена лейтенанту полиции А.С.Котенкову и лейтенанту полиции А.А.Меркуловой.

Затем на сцену вышли председатель Совета депутатов г. Конаково Дмитрий Абрамов и исполняющий обязанности главы администрации г. Конаково Максим Ли.

- Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Поздравляю вас с профессиональным праздником и от имени всего состава Совета депутатов города Конаково хочу пожелать вам всего самого хорошего. В этот день мы чествуем самых мужественных и честных, благородных и отзывчивых, готовых всегда прийти на помощь. От всего сердца желаю вам здоровья, душевного спокойствия и спокойствия за вас ваших близких, – сказал Дмитрий Валерьевич.

- От всей души хочу поздравить коллектив конаковской полиции с профессиональным праздником. Служба в полиции – это сложное, опасное, но благородное дело. И вы всегда с честью и достоинством выполняете свой долг перед гражданами и государством, обеспечивая безопасность и личное спокойствие жителей города и района. Спасибо вам за это! - сказал Максим Ефимович.

Руководители города наградили Почетными грамотами подполковника полиции О.Н.Шилова, подполковника юстиции Л.В.Королеву, старшего лейтенанта полиции Т.Н.Кокореву. Благодарность объявлена старшему лейтенанту полиции А.Э.Пыжу, лейтенанту внутренней службы Л.С.Севостьяновой.

Затем на сцену вышел начальник ОМВД Конаковского района полковник полиции Алексей Печенин. Он поздравил личный состав отдела и ветеранов органов:

- Семь лет я поздравляю личный состав с праздником, и делать это по-прежнему приятно. Хочу поздравить уважаемых коллег и дорогих ветеранов с этим днем и сказать, что служба в органах внутренних дел всегда была и остается уделом мужественных и благородных людей, обладающих необходимой компетентностью и сильной духовной мотивацией, умеющих быстро принимать верные решения и готовых рисковать собой ради других. В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, терпения, удачи и дальнейших успехов в нашем нелегком труде на благо Отечества!

Затем руководитель конаковской полиции вручил подчиненным заслуженные награды. В соответствии с приказом министра внутренних дел России медалью министерства «За доблесть в службе» награжден майор полиции О.И.Соколов. Почетной грамотой министерства награжден подполковник полиции О.Н.Шилов. Нагрудным знаком «Отличник полиции» награжден сержант полиции В.В.Ходаковский.

Очередные звания присвоены: «подполковник полиции» - майору полиции Т.А.Орловой, «майор полиции» - капитану полиции В.В.Абалихиной, «майор полиции» - капитану полиции Е.А.Евдокимовой, «капитан полиции» - старшему лейтенанту полиции П.В.Осипову, «старший лейтенант полиции» - лейтенанту полиции В.В.Егорчеву, «лейтенант полиции» - младшему лейтенанту полиции Р.А.Кудьярову, «младший лейтенант полиции» - В.Г.Перовой.

Почетной грамотой начальника УМВД России по Тверской области награждены: майор полиции И.Л.Коротков, майор полиции А.Н.Судакова, майор полиции Н.Л.Мальгина, старший лейтенант полиции В.В.Серебряков, старший прапорщик полиции М.А.Тарусин. Благодарность начальника Управления объявлена: майору юстиции О.Б.Рыженковой, капитану полиции А.Э.Костанову, капитану полиции О.А.Метельковой, лейтенантам полиции О.Д.Клям, И.А.Давыдову, А.В.Карпову, лейтенанту внутренней службы С.С.Трифоновой, младшему лейтенанту полиции В.Г.Перовой, старшине полиции А.С.Новожилову, старшим сержантам полиции Д.Н.Мавлянову и О.С.Шумилиной, сержанту полиции А.В.Журину. Благодарности начальника ОМВД России по Конаковкому району объявлены прапорщику полиции М.В.Носкову, а также Н.П.Косякиной, О.А.Шеменевой и О.Н.Клишиной.

Также благодарственными письмами руководства отдела были награждены директор ООО «Спецдорстрой» М.М.Карабанов, директор филиала НИУ в г. Конаково Н.И.Файрушин и директор районного ДК «Современник» Н.А.Сергеева. В ответном слове Наталья Анатольевна сказала:

- Этот праздник нам нужен для того, чтобы почувствовать себя чаcтью огромной страны, почувствовать, что вы все нам очень нужны. Позвольте поздравить вас с профессиональным праздником и пожелать всего самого хорошего. Пока в полиции служат такие, как вы, нам нечего бояться! Наша Россия – самая сильная страна! С праздником!

Культурная программа праздника на редкость душевно сопроводила официальную часть. Перед полицейскими и гостями этого вечера выступили солисты и творческие коллективы ДК, а также из поселений района. Это Юрий Максимов и Евгений Дадаев, театр танца «Дебют» и Артем Царицын, Борис Кейля и Аня Чекменева, Татьяна Темерова и Эдуард Отрощенко.

Подготовил Максим

МАЛАХОВ. Фото автора.