ДЕСЯТИЛЕТИЕ САМОЙ МОЛОДОЙ ШКОЛЫ РАЙОНА



11 ноября свой первый серьезный юбилей отметила самая новая школа Конаковского района – МБОУ СОШ № 9 г. Конаково.



Строительство школы было начато в далеком теперь 2003 году. Вот что писала по этому поводу «Заря» десять лет назад:

«Эту школу строили пять лет. Наша газета следила за ходом строительства социально значимого объекта, неоднократно писала о нем на своих страницах. Всего было затрачено 139,72 миллиона рублей, из них федеральный бюджет выделил 16,55 миллиона, областной бюджет – 52,816 миллионов рублей, местный – 70,354 миллиона рублей. Таким образом, самый весомый материальный вклад сделали местные власти по инициативе главы района М.И.Поповича. Солнечным ноябрьским утром у школьного парадного входа собрались дети, учителя, родители и все те, кто принял участие в строительстве. На открытие приехали губернатор Тверской области Д.В.Зеленин, заместитель губернатора О.И.Пищулина, начальник департамента образования Тверской области А.А.Каспржак, председатель комитета Законодательного собрания Тверской области Н.А.Егорова, директор ЗАО «Энергострой» Г.Н.Рябов и другие. Директор новой школы Л.В.Сивакова поздравила учеников и учителей с днем рождения новой школы и призвала школьников беречь ее… Школа рассчитана на 525 учащихся, в ней 24 класса-комплекта, сформирован педагогический коллектив из 20 учителей. Новая школа № 9 – одна из самых лучших и современных в городе, а в Конаковском районе она такая единственная. В добрый путь, корабль, бороздящий океан знаний»!

И вот прошло десятилетие. В это трудно поверить, но это так. Из этих десяти восемь лет директором школы работает Ирина Васильевна Бубнова. Должность директора школы сегодня – хлопотная и очень ответственная. Ирина Васильевна достойно справляется с возложенными на нее обязанностями, и под ее руководством корабль знаний уверенно идет вперед по волнам нашей жизни.

У школы уже появились своя история и свои первые выпускники, которые помнят тот погожий ноябрьский денек десять лет назад.

Мы предлагаем вашему вниманию воспоминания теперь уже одиннадцатиклассницы Конаковской средней школы № 9 Дарьи Комаровой. И хотим добавить, что на прошлой неделе в школе состоялось празднование юбилея, на котором чествовали лучших педагогов, ученики поздравляли наставников, выступали творческие коллективы школы, а родители благодарили учителей за их нелегкий труд. Юбилей состоялся!

ДОРОГА ДЛИНОЙ В ДЕСЯТЬ ЛЕТ



Самое первое сентября для моего класса случилось… одиннадцатого ноября. Десять лет назад мы первыми зашли в школу, которая распахнула свои сверкающие двери для нас. Мы увидели не уютные стены здания, не обжитые классы и коридоры, полные жизни и детского смеха, а голые, безжизненные, безукоризненно белые кабинеты и длинные пугающие коридоры. Только лица учителей и директора внушали доверие – мол, скоро всё будет хорошо. И мы, маленькие несмышлёныши-первоклассники, доверились им, решив во что бы то ни стало полюбить эту школу. И в первый же год своей бурной жизни наша школа преобразилась – из неприступной снежной королевы она превратилась в добрую фею, которая по-матерински любила каждого ученика и с радушием и гостеприимством встречала каждого посетителя. Кабинеты стали тёплыми классными комнатами, коридоры – местом для игр и общения, холл первого этажа приветливо и дружелюбно встречал гостей вместе с вахтёром, а учителя профессионально взялись за свою работу, обучая детей всему, что знали сами.

Так и началась жизнь нашей школы - школы № 9 города Конаково.

Сколько же всего случилось за эти десять лет! Наша школа – как десятилетний ребенок, со своими победами, удачами и успехами росла вместе с нами, становилась большой и сильной благодаря нам, своим ученикам. Она делала первые шаги, когда мы учились читать и писать, и сейчас она резво бегает вместе с нами, давая ученикам знания и возможность развивать не только свой ум, но и свою личность, свой характер.

Наша школа выпустила из своих стен уже больше трех сотен учеников, среди которых были и выдающиеся спортсмены, и врачи, и педагоги, и другие умелые специалисты в разных областях. Наша школа – лидер в области по количеству учеников, побывавших в Международном детском центре «Артек». Мы очень благодарны школе за такую возможность – увидеть воочию это место, ставшее мечтой для многих поколений советских и российских школьников. Спортивные победы, как и победы на различных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях и за неделю не перечислить – ни одно городское, районное, областное и даже международное мероприятие не обходится без участия учеников и преподавателей нашей школы.

Мы обжились здесь, своими руками сделав школу нашим вторым домом. Она приняла нас в свои тёплые объятия и дала всё, что смогла, и, к сожалению, скоро отпустит нас, одиннадцатиклассников, в свободное плавание. Но мы никогда не забудем нашу школу и пронесем через года память: об этом прекрасном месте и людях, которые окружали нас – о дружном классе, который всем и всегда спешил на помощь, о сильных и в меру серьёзных учителях, давших нам столько знаний, о трудолюбивых техничках, поварах и дежурных, умело выполнявших свою работу, и о самом лучшем директоре, Ирине Васильевне Бубновой, благодаря которому мы, ученики, обладаем таким важным жизненным богатством – опытом и знаниями.

С днём рождения, любимая школа! С юбилеем!