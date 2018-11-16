17 ноября – День участковых уполномоченных полиции

СОВРЕМЕННЫЕ АНИСКИНЫ

Структура участковых уполномоченных МВД, пожалуй, появилась в системе органов охраны правопорядка одной из первых. Как нам говорит энциклопедия, сегодня участковый уполномоченный полиции (УУП) – это должностное лицо полиции Российской Федерации, осуществляющее служебную деятельность, которая направлена на защиту прав граждан, проживающих на соответствующем административно-территориальном участке, а также граждан, пострадавших от преступных посягательств на указанной территории. Сходная служба была и в милиции, до 2000 года она называлась «участковый инспектор», как и в советское время. Более того, такая служба известна со времен Российской империи, где функции участкового выполнял околоточный надзиратель полиции.

В отделе МВД по Конаковскому району отдел участковых уполномоченных полиции возглавляет подполковник полиции Елена Пиминова. Под ее началом служат такие сотрудники, как ветераны службы майоры полиции Агнесса Силаева, Александр Терехин и Ринат Жарков, капитаны полиции Артюш Костанов, Любовь Гамзина, Олеся Калинина и Ольга Веселова, старший лейтенант полиции Александр Пыж (который в этом году стал лучшим участковым Тверской области в конкурсе «Народный участковый»), старшие лейтенанты полиции Владимир Чернов и Павел Осипов, лейтенанты полиции Олег Стебунов, младшие лейтенанты полиции Евгений Болоненков и Александр Котенков. Работа трудная, работа с людьми не каждому по плечу, и, может быть, в отделе время от времени не хватает сотрудников. Но участковый – это прекрасная школа для настоящего полицейского, и в отделе всегда ждут молодежь, хотя и сейчас на этой должности трудятся преимущественно сотрудники молодого и среднего возраста.

Поздравляем участковых уполномоченных полиции Конаковского района с их профессиональным праздником и желаем им всего самого хорошего!

КАК МЫ НАВЕЛИ ПОРЯДОК ВМЕСТЕ С УЧАСТКОВЫМ

Уважаемая редакция, пишут вам члены инициативной группы из поселка Карачарово.

После того как у нас в Карачарове иногда были ложные вызовы полиции и мелкие нарушения со стороны детей, наша коммунальная служба перестала сажать цветы возле домов из-за того, что в нашей пятиэтажке многие хозяева завели собак больших размеров и стали выгуливать их без поводка. Собаки эти гадят на газоны, ломают цветы, гуляют без намордников, в общем, нарушают правила выгула собак. Да и помимо этого, в поселке накопилось много нерешенных вопросов, например, незаконная парковка машин во дворах и многое другое.

Мы проконсультировались с депутатами Собрания Конаковского района о создании инициативной группы жителей, и они нашу идею одобрили, особенно Надежда Александровна Егорова, которая тогда была областным депутатом. Бывший наш участковый Д. Волочек (который потом пошел на повышение) помогал нам в вопросах правопорядка. Мы сделали фотографии нарушений автомобилистов и неправильной парковки общественного транспорта на остановке санатория «Карачарово». Затем обратились к начальнику ГАИ В.В.Клишину, он помог решить эту проблему и навел порядок в том, что в ночное время прекратился рев мотоциклов и скутеров, которые организовывали гонки по дороге к санаторию. Огромное ему спасибо за поддержку и культурное обращение к общественной группе.

Место наше курортное, летом бывает очень много народу. Совсем недавно появились люди в масках, чего они хотели, мы не поняли. Но наши мужчины задержали вора, который воровал велосипеды, стоящие на лестничных клетках. Кроме того, были конфликты, и мы примирили детей отдыхавших москвичей с нашими детьми.

Некоторые члены инициативной группы самостоятельно благоустраивают территорию на свои деньги, сажают кусты и цветы на придомовой территории, выкорчевывают старые корни и сажают новые деревья, обрезают старые. В нашу поддержку управдом вывесил объявление об ответственности за выгул собак без поводка и намордников.

Конечно, есть пока жильцы-нарушители, которые на протяжении четырех лет безобразно нарушают все общественные порядки: враждуют с соседями, даже дерутся, а их большая собака даже после неоднократного предупреждения и вызова участкового продолжает гулять без поводка и намордника по газонам.

Так как своими силами справиться со многими жителями-нарушителями не можем, мы обратились к начальнику полиции А.А.Печенину и прокурору Н.В.Фоменкову, которые очень любезно нас выслушали, выслали к нам наряд полиции, и он уже разбирался с нарушителями. Очень надеемся, что с их помощью в нашем доме установятся мир и порядок.



ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО!

Особенно надеемся и заранее благодарим старшего участкового майора полиции А.А.Терехина за содействие и помощь в наших вопросах, и благодаря такой совместной работе уже есть результаты.

10 ноября состоялся День российской полиции. А 17 ноября вся страна отметит День участковых уполномоченных полиции. Поэтому хочется поздравить с праздником всех работников правоохранительных органов и особенно тех, кто помогает нам в п. Карачарово решать проблемы. Хотим пожелать им здоровья, успехов в работе, счастья в личной жизни, продвижения по службе. Выражаем всем огромную благодарность за своевременную и реальную помощь. Большое вам человеческое спасибо!

Члены инициативной группы, 5 человек.

п. Карачарово.