ВМЕСТЕ - ЛЕГЧЕ

З декабря отмечается международный день инвалидов. А в августе этого года свое 30-летие отметило Конаковское районное отделение Всероссийского общества инвалидов (КРО ВОИ).



Если быть точным, то официально КРО ВОИ было зарегистрировано в Минюсте 29 января 1991 года как общественная организация. Но люди с ограниченными возможностями (как их стали называть в наше толерантное время) поняли, что надо объединяться, значительно раньше. Летом 1988 года, в перестроечные времена позднего СССР, благодаря инициативе Валентины Ивановны Широковой первые конаковские инвалиды объединились в организацию. Ее членов было на тот момент около 20, и все происходило на общественных началах. Спустя полтора года были разработаны устав и положение, и организация приобрела официальный статус. К тому времени число ее активных членов составило около ста человек.

Это была городская орагнизация. Рассказывает Николай Алексеевич Иванов, который возглавлял конаковское общество инвалидов самый большой срок: с 1996 по 2013 год:

- Нашим первым «законным» председателем стал Сергей Валерьевич Щекин. Время было тяжелое, девяностые. Инвалиды получали очень маленькую пенсию, да и ту задерживали. Первым делом мы стали искать спонсоров, чтобы через организацию хоть как-то начать помогать инвалидам. Ведь для того мы и организовались, чтобы вместе было легче выживать в тех условиях. На первых порах нам помогали конаковское кабельное телевидение «ТРК Плюс», компания «Исток», предприниматели из Редкино. В основном, помощь оказывалась продуктами, и помогали те организации, в которых трудились в том числе и инвалиды. Но этого не хватало. Нужно было оказывать помощь своим членам, в том числе и денежную, а откуда взять средства?..

В середине 90-х годов председателем недолго была Ирина Разживина, а затем в 1996 году на эту неблагодарную должность на долгие 17 лет пришел Н.А.Иванов. Где только не находился «офис» организации за все эти годы: и в торговом центре, и в клубе «Энергетик», и на ул. Васильковского (где сейчас Центр занятости). В конце концов муниципальные власти обратили внимание на организацию, и она надолго прописалась в общежитии в доме № 17 на ул. Энергетиков. И именно при Н.А.Иванове она приобрела статус районной, в котором и прошла перерегистрацию в 2002 году как КРО ВОИ. Ведь организовываться надо было не только городским инвалидам, но и таким же собратьям со всего Конаковского района.

- С начала нулевых годов наладились наши отношения и с местной властью. Администрация стала помогать нам. Все это началось при В.Н.Рассказове и хорошо продолжилось при М.И.Поповиче, не уменьшалась эта помощь и в дальнейшем, – вспоминает Н.А.Иванов. - Например, при Михаиле Ивановиче начали здорово помогать наши сельхозпроизводители, к чему их хорошо мотивировал сам глава. Привозили капусту, картофель, морковь из совхоза «Конаковский», из Ручьев, из Редкино, из «Шошинского»... Все помогали. Так что члены общества (а к тому времени их число доходило до 1400 человек) были хотя бы сыты...

Как говорится, не хлебом единым жив человек. Вот и общество создавалось не только для защиты прав его членов. Большое внимание уделялось (и уделяется) культурной, а также спортивной жизни людей с ограниченными возможностями. Каждый месяц что-нибудь, да происходило. Большие праздники на базе городского ДК им. Воровского проводили в День пожилых людей, в День инвалидов, устраивались выставки поделок. Большое спасибо Р.Н.Смирновой, которая была директором ДК в то время. Организовывались клубы и кружки по интересам. Причем, не только в Конакове, но и по району. Активно интересовались спортом, ездили на спортивные мероприятия для людей с ограниченными возможностями в Кашин, Тверь и Лихославль. Плоды этого пожинаем и сейчас, когда уже третий год при КРО ВОИ создан спортивный клуб «Илья Муромец», которым руководит активист С. Бабушкин.

Рост количества членов вызвал необходимость поделить организацию на «ячейки». Так появились «первички» в каждом микрорайоне города (10 ячеек) и в поселениях района. Сейчас в городе 10 ячеек и 6 ячеек в районе. Можно назвать имена активистов того времени. Это А.В.Токарева, Н.И.Кулагина, Л.К.Гришина, Р.С.Исаева, Н.М.Сысоева и другие.

В 2009-2010 годах был создан совет организаций, в который вошли члены конаковских отделений ВОИ, ВОС, ВОГ, союза «Чернобыль» и воинов-афганцев. Вместе было проще защищать свои права. Жаль, что с уходом Н.А.Иванова этот совет распался. После него в обществе председателем был С.А.Денисов, затем Н. Балакирева. С 2016 года КРО ВОИ возглавляет Г.Г.Корнилова. И о сегодняшнем дне общества мы расскажем в следующем номере «Зари».

М. МАЛАХОВ. Фото автора.