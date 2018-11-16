13 ноября члены Всероссийского общества слепых отметили свой праздник. А 15 октября также отмечался Всемирный день белой трости - символа тех, кто по каким-то причинам лишился зрения или оно стало слабым.

По этому поводу в гостиной районного ДК «Современник» прошло торжественное мероприятие с чаепитием. Конечно, сложно назвать праздником этот день, ведь любое физическое несовершенство - это всегда грустно. Но именно в такие дни люди с проблемами зрения чувствуют себя вместе. Ведь если ты не один, тебе легче преодолевать невзгоды жизни.

- Никогда нельзя ни от чего застраховаться, жизнь есть жизнь, - сказала в приветственном слове глава Конаковского района Людмила Козлова, - и от потери зрения в том числе. Но всем нам в этот день важно почувствовать наше единство. Вы - люди, сильные духом, несмотря на физический недуг, вы стараетесь жить полноценной жизнью, петь и читать стихи, делать поделки, даже рисовать картины! И это замечательно.

Людмила Алексеевна вручила приветственный адрес председателю конаковского отделения ВОС Наталье Абрамовой. На праздник также пришли и представители городского муниципалитета в лице заместителя главы администрации г. Конаково Ларисы Владимировой и заместителя председателя Совета депутатов г. Конаково Андрея Семенова. Они вручили Почетные грамоты и подарки самым активным членам ВОС.

На сегодняшнем мероприятии было объявлено начало первого этапа фестиваля инвалидов по зрению «Салют Победы».

Наталья Абрамова поблагодарила за регулярную помощь и поддержку администрацию Конаковского района, администрацию г. Конаково, коллектив ГБУ КЦСОН и его руководителя Т.Е.Дорошенко и специалиста центра И.В.Герман, а также предпринимателей - генерального директора ООО «Строймонтаж» С.В.Михайлова, директора ООО «Корчева» М.Ю.Ступнева, директора ООО «Конаковские колбасы» А.С.Кондур, директора мебельного салона «Фаворит» В.И.Мостипан, индивидуальных предпринимателей Т.А.Слепневу и Н.В.Полонскую, а также Р.И.Содриеву.

В рамках первого этапа фестиваля «Салют Победы», финал которого как раз приурочен к 75-летию великой даты, члены общества показали свои концертные номера, за что были удостоены дипломов и подарков. Помимо этого, в рамках фестиваля в гостиной ДК «Современник» была представлена выставка работ членов общества, в том числе выполненные на мастер-классах по бисероплетению, пластилиновой живописи и квиллингу. Также были представлены замечательные картины маслом Виктора Петухова (инвалида 2 группы по зрению), вещи, связанные крючком Марины Шустовой (инвалида 2 группы по зрению), поделки Валентины Бралгиной, прекрасный вязаный чайный сервиз Зинаиды Огарышевой (инвалида 3 группы по зрению), вышивка по канве Раисы Ивановой (инвалида 2 группы по зрению).

М. МАЛАХОВ. Фото автора.