Реорганизация станции переливания крови Конаковской ЦРБ

В Конаковском районе

организовано проведение выездных

донорских дней

Официальная информация министерства здравоохранения Тверской области:

Реорганизация отделения переливания крови ГБУЗ Тверской области «Конаковская центральная районная больница» в трансфузиологический кабинет (кабинет переливания крови) проведена в соответствии с приказом главного врача ГБУЗ Тверской области «Конаковская центральная районная больница» № 118 от 21 мая 2018 г. и согласована с заместителем председателя правительства Тверской области – министром здравоохранения Тверской области В.А.Синодой.

Необходимость реорганизации вызвана следующими причинами:

- несоответствие материально-технического состояния ОПК санитарно-эпидемиологическим и производственным требованиям, предъявляемым Роспотребнадзором РФ и Росздравнадзором РФ к заготовке и переработке компонентов крови;

- систематическое недовыполнение плана по заготовке крови и ее компонентов согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ №278н от 28 марта 2012 г. В соответствии с указанным приказом план по заготовке крови составляет 300 - 700 литров в год. Заготовка ОПК ГБУЗ Тверской области «Конаковская центральная районная больница» составила в 2016 г. 206,5 литра, в 2017 – 217,1 литра;

- выдано в лечебное учреждение в 2016 г. эритроцитной массы 57,8 литра, свежезамороженной карантинизированной плазмы 85 литров; в 2017 г. эритроцитной массы 87,6 литра, свежезамороженной карантинизированной плазмы 83,3 литра; ГКУЗ «Станция переливания крови» имеет возможность обеспечить потребности ГБУЗ Тверской области «Конаковская центральная районная больница» качественными, безопасными и эффективными компонентами крови своевременно и в необходимом количестве.

В целях сохранения донорского потенциала организовано проведение выездных донорских дней в г. Конаково и Конаковском районе.

Как отметил главврач Конаковской ЦРБ Дмитрий Орлов, простыми словами ситуацию можно обрисовать так:

- Конаковское отделение переливания крови теперь работает как трансфузиологический кабинет. Сегодня здесь также производится забор крови, но выездной бригадой ГБУЗ «Областная станция переливания крови» по графику. Материал забирает ОСПК и увозит в Тверь для проведения анализов. Потом по заявке Конаковского трансфузиологического кабинета ее отгружают в районную ЦРБ, где хранятся запасы на экстренные случаи. Персонал отделения переливания крови из-за реорганизации не пострадал, на сегодняшний день здесь работают два врача и медицинская сестра.

8 ноября в Конаковской центральной районной больнице проходил забор крови у доноров Тверской области. На месте работала выездная бригада ГБУЗ «Областная станция переливания крови». Более 100 жителей Конакова посетили станцию переливания, однако только 68 из них смогли сдать кровь по показаниям. В результате забора было собрано более 30 литров.

Татьяна БЕЛОВА.