Александр Бутузов: «Цифровое вещание позволяет уровнять права жителей всей Тверской области на доступ к информации»

Председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов отметил, что переход на цифровое вещание позволяет региону сократить цифровое неравенство и обеспечить одинаково высокое качество телевещания на всей территории Верхневолжья.

«Цифровое телевещание дает стабильное изображение высокого качества независимо от удаленности телезрителя от крупных населенных пунктов. Теперь за городом телекартинка такая же хорошая, как в городе. Это позволяет уравнять права жителей всей области на доступ к информации в большем объеме и в хорошем качестве», – сказал Александр Бутузов.

Он также напомнил, что тверской регион перешел на «цифру» первым в России.

«Мы первыми освоили эти технологии и теперь готовы делиться опытом со всеми остальными регионами. Это рождает теплые чувства гордости», – отметил Александр Бутузов.

15 ноября 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев провел заседание Правительства РФ. Первым вопросом повестки стала готовность к переходу на цифровой формат телевизионного вещания в Российской Федерации. Губернатор Игорь Руденя в своем выступлении на заседании представил опыт Тверской области по переходу на цифровое телевидение.

Глава региона также выступил с предложением дополнить федеральное законодательство положениями по обеспечению доступа к цифровому ТВ в многоквартирных домах.

«Первое – мы предложили закрепить в законодательстве возможность использования средств Фонда капитального ремонта на восстановление и установку коллективных антенн для приёма цифрового телевидения. Второе предложение – закрепить требование об обязательной установке коллективных антенн при строительстве новых домов, в том числе при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», – отметил Игорь Руденя.

Тверская область стала первым регионом России, который перешёл на цифровое эфирное телевидение. 9 ноября состоялся торжественный запуск второго мультиплекса цифрового телевещания на всей территории Верхневолжья.

В Тверской области организована информационная работа, реализуются меры поддержки граждан, ведется постоянный мониторинг ситуации. К реализации проекта привлечены волонтёры, которые помогают пожилым людям в подключении и настройке оборудования. Для оказания оперативной поддержки жителям работает Единый информационный центр РТРС и «горячая линия» в Минэкономразвития региона.

Правительством Тверской области принято решение о возмещении жителям с невысоким уровнем доходов затрат на приобретение оборудования для подключения к цифровому телевещанию. Выплаты уже начались. Всего на эти цели в 2018 и 2019 годах в областном бюджете предусмотрено 6 млн рублей.