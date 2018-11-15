Лея Громова: «Цифровое телевещание в Тверской области дает больше информации и расширяет кругозор»

Заместитель председателя Молодежного правительства Тверской области Лея Громова рассказала, что волонтеры активно оказывают поддержку жителям Верхневолжья по настройке телевизионного оборудования на прием сигнала цифрового эфирного телевещания.

«Молодежное правительство принимало участие в отборе волонтеров и осуществляет координацию их выездов по заявкам жителей. Ребята активно работают, помогают, в том числе, пожилым людям в приобретении необходимого оборудования и настройке телевизоров», – сообщила Лея Громова.

По ее словам, переход региона на цифровое вещание – событие исключительной важности.

«Появилось больше телеканалов, доступных в высоком качестве. Это значит, что цифровое телевещание дает больше информации и расширяет кругозор», – отметила Лея Громова.

15 ноября 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев провел заседание Правительства РФ. Первым вопросом повестки стала готовность к переходу на цифровой формат телевизионного вещания в Российской Федерации. Губернатор Игорь Руденя в своем выступлении на заседании представил опыт Тверской области по переходу на цифровое телевидение.

Глава региона также выступил с предложением дополнить федеральное законодательство положениями по обеспечению доступа к цифровому ТВ в многоквартирных домах.

«Первое – мы предложили закрепить в законодательстве возможность использования средств Фонда капитального ремонта на восстановление и установку коллективных антенн для приёма цифрового телевидения. Второе предложение – закрепить требование об обязательной установке коллективных антенн при строительстве новых домов, в том числе при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», – отметил Игорь Руденя.

Тверская область стала первым регионом России, который перешёл на цифровое эфирное телевидение. 9 ноября состоялся торжественный запуск второго мультиплекса цифрового телевещания на всей территории Верхневолжья.

В Тверской области организована информационная работа, реализуются меры поддержки граждан, ведется постоянный мониторинг ситуации. К реализации проекта привлечены волонтёры, которые помогают пожилым людям в подключении и настройке оборудования. Для оказания оперативной поддержки жителям работает Единый информационный центр РТРС и «горячая линия» в Минэкономразвития региона.

Правительством Тверской области принято решение о возмещении жителям с невысоким уровнем доходов затрат на приобретение оборудования для подключения к цифровому телевещанию. Выплаты уже начались. Всего на эти цели в 2018 и 2019 годах в областном бюджете предусмотрено 6 млн рублей.