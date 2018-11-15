В Тверской области в честь 130-летия со дня рождения авиаконструктора Андрея Туполева открыли памятник самолёту Ту-124 после реконструкции

15 ноября в Кимрском районе Тверской области прошли мероприятия, посвящённые 130-летию со дня рождения знаменитого авиаконструктора, академика АН СССР, трижды Героя Социалистического Труда Андрея Туполева. Участие в них приняли родственники А.Н. Туполева, представители Правительства Тверской области, Законодательного Собрания региона, ПАО «Туполев», крупнейших авиационных предприятий, руководство и жители района. В ходе торжеств в Кимрах после реконструкции открыли памятник самолёту Ту-124.

Приветствие участникам торжественных мероприятий направил Губернатор Игорь Руденя.

«Имя Андрея Николаевича Туполева, прославленного человека, родившегося на тверской земле, занимает особое место в истории мирового самолетостроения. Благодаря его инженерному профессионализму, неординарному таланту, новаторскому подходу было создано более ста типов военных и гражданских самолетов, многие из которых стали визитной карточкой отечественной авиации», — говорится в приветственном адресе от имени Игоря Рудени.

В Центре патриотического воспитания имени А.Н. Туполева в д. Устиново Кимрского района состоялась презентация туристического проекта «Тропа Туполева на кимрской земле». Гости возложили цветы к мемориальному комплексу А.Н.Туполева в Устиново и к памятнику авиаконструктору в Кимрах.

В Кимрском краеведческом музее участники торжеств ознакомились с экспозицией, посвящённой А.Н. Туполеву.

Памятник самолёту ТУ-124 в Кимрах после реконструкции установлен на новом месте, в створе моста через Волгу. Это экземпляр первого серийного пассажирского самолёта с турбовентиляторными двигателями, который выпускался в1960-ые годы. Капитальное восстановление самолёта произведено специализированным предприятием.

С именем Андрея Туполева связаны лучшие страницы истории отечественного самолетостроения. Авиаконструктор разработал свыше 100 типов воздушных лайнеров, 70 из которых выпускались серийно. На его самолетах установлены 78 мировых рекордов, выполнены 28 уникальных перелетов, в том числе спасение экипажа парохода «Челюскин» на АНТ-4, беспосадочные перелеты в США через Северный полюс экипажей Валерия Чкалова и Михаила Громова на АНТ-25, высадка научной экспедиции «Северный полюс» во главе с Иваном Папаниным.

Великий авиаконструктор родился в деревне Пустомазово Кимрского района Тверской области. В 2005 году там был открыт мемориальный комплекс, представляющий собой фрагмент дома-усадьбы Туполевых с мемориальной доской.

В 2015 году создан Центр патриотического воспитания имени А.Н. Туполева в д.Устиново. Экспозиции Центра посвящены жизни, трудовой деятельности, достижениям авиаконструктора и содержат уникальные экспонаты, в том числе личные вещи А.Н.Туполева. В Кимрском краеведческом музее создан мемориальный зал, где размещена экспозиция, посвящённая известному земляку.

Справочно: В октябре текущего года в региональной столице открылась выставка «Туполев – человек и самолеты», посвящённая 130-летию со дня рождения знаменитого учёного. На ней впервые в Твери будут экспонироваться материалы, полученные из семейного архива Туполевых. Это личные вещи Андрея Николаевича, редкие нетиражированные фотографии из семейных альбомов. Также будут представлены модели, чертежи и компоновочные схемы самолетов Туполева и другие материалы, полученные из ПАО «Туполев» (г. Москва).

Выставка подготовлена сотрудниками Тверского государственного объединенного музея.

Пресс-служба Правительства Тверской области