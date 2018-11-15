В Тверской области в ходе учений энергетиков реконструировано более 256 км воздушных линий, расчищено свыше 7543 га просек

В Тверской области в ходе учений энергетиков смонтировано 256,7 км самонесущих изолированных проводов в рамках реконструкции воздушных линий. По данным на 14 ноября заменено 6703 опоры ВЛ 6-10 кВ, выполнена расчистка просек ВЛ 6-110 кВ на 7543,6 га, расширены просеки ВЛ 35-110 кВ на 622,5 га.

Масштабные мероприятия ПАО «Россети» стартовали в Тверской области 22 сентября 2018 года при поддержке Правительства региона. Работы, которые выполняют энергетики, позволят снизить аварийность на сетях, минимизировать риски возникновения перебоев в электроснабжении из-за неблагоприятных погодных условий, в целом повысить устойчивость и надежность электроэнергетического комплекса области.

В ходе учений проводятся контролируемые отключения линий электропередачи. Это связано с обеспечением безопасности жителей и специалистов, ведущих работы.

Из-за большой протяжённости сетей и высокого износа оборудования электросетевого комплекса Тверской области проводятся дополнительные мероприятия по ремонту опор, замене проводов. Соответственно, увеличиваются сроки отключения электричества в ряде населенных пунктов. В связи с этим разработаны дополнительные меры, направленные на минимизацию последствий отключений электроэнергии. В частности, будет пересмотрено планирование работ в Калининском районе. Также организованы схемы резервного электроснабжения потребителей.

График отключений в муниципалитетах согласован с администрациями муниципальных образований, ознакомиться с ним можно в ЕДДС каждого района. Также действует бесплатная «Прямая линия» ПАО «МРСК Центра» 8-800-50-50-115.

В ходе учений энергетиков запланирована реконструкция 540 км воздушных линий 6-10кВ. Будет проведена замена «голого» провода на самонесущий изолированный (СИП). До 22 декабря 2018 года энергетикам предстоит расширить 100% основной линии просек ВЛ. Также в планах – расчистка от кустарника и деревьев 10,5 тыс. га просек воздушных линий электропередачи.

Всего в работах задействовано более 5000 сотрудников из 20 филиалов МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья. В мероприятиях по расширению просек вместе с энергетиками ПАО «Россети» участвуют специалисты ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес», лесники и лесозаготовители. Работы будут вестись на территории всех 11 лесничеств Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области