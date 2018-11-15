Губернатор Игорь Руденя на заседании Правительства РФ представил опыт перехода Тверской области на цифровое телевещание

15 ноября 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев провел заседание Правительства РФ. Первым вопросом повестки стала готовность к переходу на цифровой формат телевизионного вещания в Российской Федерации. Губернатор Игорь Руденя в своем выступлении на заседании представил опыт Тверской области по переходу на цифровое телевидение.

«С января следующего года мы завершаем, наверное, самый большой в мире проект по цифровизации телевидения. Одна из стратегических задач состояла в том, чтобы устранить информационное неравенство для жителей страны. Люди, которые живут в удаленных местах, в любой деревне, маленьком населенном пункте, смогут смотреть столько же каналов, сколько их смотрят в больших городах», – сказал Дмитрий Медведев.

Премьер-министр подчеркнул: в процессе перехода на цифру со стороны региональных властей должна оказываться помощь, в том числе тем гражданам, у которых могут возникнуть трудности с приобретением приставок для приема цифрового сигнала.

Тверская область стала первым регионом России, который перешёл на цифровое эфирное телевидение. 9 ноября 2018 года состоялся торжественный запуск второго мультиплекса цифрового телевещания на всей территории Верхневолжья.

Как сообщил Игорь Руденя, в Тверской области организована информационная работа, реализуются меры поддержки граждан, ведется постоянный мониторинг ситуации.

«К реализации проекта привлечены волонтёры, которые помогают пожилым людям в подключении и настройке оборудования. Для оказания оперативной поддержки жителям работает Единый информационный центр РТРС и «горячая линия» в Минэкономразвития региона. С момента запуска второго мультиплекса количество обращений выросло в пять раз. 70% вопросов граждан касаются выбора и настройки оборудования», – отметил Игорь Руденя.

Правительством региона принято решение о возмещении жителям с невысоким уровнем доходов затрат на приобретение оборудования для подключения к цифровому телевещанию. Выплаты уже начались. Всего на эти цели в 2018 и 2019 годах в областном бюджете предусмотрено 6 млн рублей.

Игорь Руденя также обратил внимание: для профилактики возможных проблем с наличием в продаже оборудования для приёма цифрового вещания, завышением цен на него, продажей некачественной техники, организовано взаимодействие с управлениями антимонопольной службы и Роспотребнадзора.

Справочно: В 2003 году в Тверской области начала работу первая в стране региональная спутниковая цифровая телекоммуникационная сеть и было построено первое антенно-мачтовое сооружение эфирного телевещания высотой 160 метров – одно из самых высотных в России.

С 2013 года в регионе в цифровом качестве в составе первого мультиплекса доступны «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург - 5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В декабре 2017 года в составе первого мультиплекса на каналах «Россия-1» и «Радио России» началось вещание региональных программ филиала ВГТРК – «Вести Тверь».

Второй мультиплекс включает цифровые каналы «СТС», «ТНТ», «Рен ТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ-3», «Мир», «Муз-ТВ».

Для полного охвата территории цифровым сигналом была построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций, в настоящее время охват населения составляет 100%.

Пресс-служба Правительства Тверской области