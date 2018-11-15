В Тверской области создадут ресурсный центр волонтерства в сфере обеспечения безопасности

Тверская область вошла в число 10 регионов-победителей конкурса на создание центров поддержки добровольчества в области культуры безопасности и ликвидации стихийных бедствий. Наш регион стал единственным в Центральном федеральном округе, получившем государственную поддержку по этому направлению. Объем субсидии, предназначенной Тверской области, составляет более 10,9 млн рублей.

2018-й объявлен в России Президентом Владимиром Путиным Годом добровольца. Вовлечение жителей Верхневолжья, молодёжи в волонтёрскую деятельность – в числе приоритетных направлений Стратегии духовно-нравственного воспитания детей, принятой в регионе.

«Тверская область является одним из лидеров добровольческого движения России. Активная позиция граждан и, в первую очередь, молодёжи даёт уверенность в перспективах нашего региона и всей страны», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Конкурс организован в рамках национального проекта «Образование», который определен Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года».

Всего на конкурс по созданию добровольческих центров было подано 22 заявки. От Тверской области ее направили региональный Комитет по делам молодежи, областное отделение Всероссийского корпуса спасателей, общественная организация «Сова». Кроме Верхневолжья победителями стали Республика Крым, Северная Осетия – Алания, Удмуртия и Чувашия, Пермский край, Омская, Ростовская, Кемеровская и Свердловская области.

В экспертный совет конкурса вошли представители Росмолодёжи, дирекции Года добровольца, Роспатриотцентра, Российского союза спасателей, Ассоциации волонтёрских центров.

При выборе победителей внимание обращалось на востребованность и перспективы развития тематического ресурсного центра в конкретном регионе, имеющийся опыт работы в данной сфере и другие аспекты.

Создание региональных и тематических ресурсных центров является одной из задач по развитию инфраструктуры поддержки волонтерства в рамках Года добровольца. В 2018 году были открыты 15 центров поддержки «серебряного» добровольчества, ведётся работа над созданием ресурсных организаций в каждом регионе страны.

Волонтёры в сфере ЧС оказывают помощь спасателям, организовывают сбор гуманитарной помощи, ведут информационную работу по вопросам профилактики пожаров, оказания первой медицинской помощи и многое другое.

Пресс-служба Правительства Тверской области