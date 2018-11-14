Игорь Руденя сохранил высокие позиции в медиарейтинге за октябрь

Игорь Руденя стабильно, пятый месяц подряд занимает 3-е место в медиарейтинге губернаторов Центрального федерального округа. Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

В октябре средства массовой информации активно освещали участие Игоря Рудени в открытом совещании «Цифровизация сетей на практике: пути и решения» в рамках «Российской энергетической недели», прошедшей в Москве. На этой же площадке глава региона провёл ряд переговоров и рабочих встреч, в частности, с руководством ПАО «Газпром», «Газпромнефть», «Лукойл».

Кроме того, в Тверской области в октябре состоялся Национальный форум «Реки России», где губернатор Игорь Руденя представил проект по созданию кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море», а вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец, принявшая участие в форуме, поддержала идею главы региона о создании культурного кластера в центре Твери.

Также в октябре на заседании Правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, обсуждалось финансирование мероприятий, связанных с социальной поддержкой жителей региона. В частности, с 2019 года предусмотрена единовременная выплата молодым семьям на предоставление ипотечного кредита. В бюджете на эти цели заложено 18 млн рублей. Еще одно нововведение – ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин из малообеспеченных семей. По этой статье в следующем году выделяется 10 млн рублей. СМИ акцентировали внимание на том, что в Тверской области в 2019 году на поддержку семей с детьми в целом направят более 2,3 млрд рублей, в том числе свыше 1,4 млрд рублей на ежемесячную денежную выплату при рождении первого ребенка.

Рейтинг составляется ежемесячно на основании медиаиндекса, который рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа по методике, разработанной компанией «Медиалогия» совместно с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа и PR.

Павел Голованов