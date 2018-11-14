В Тверской области идёт создание центров содействия семейному воспитанию

Вопросы развития на территории Верхневолжья системы семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обсудили на заседании Правительства Тверской области, которое провёл Игорь Руденя. Принято решение о создании центров содействия семейному воспитанию на базе Удомельского, Митинского, Калязинского, Зубцовского и Чистореченского детских домов.

Губернатор поставил задачу актуализировать региональную концепцию работы в данном направлении.

«Работе с детьми, оставшимися без попечения родителей, необходимо уделять особое внимание. Для нас это очень важная задача. До 1 января 2019 года нужно актуализировать основные направления по работе с детскими домами, центрами содействия семейному воспитанию, социально-реабилитационными центрами. Это направление требует более современного подхода», — отметил Игорь Руденя.

Игорь Руденя подчеркнул: в работе должны быть задействованы курирующие заместители Председателя регионального Правительства, Министерства социальной защиты, образования Тверской области, представители Законодательного Собрания, уполномоченный по правам ребёнка в регионе, главы муниципальных образований, общественные организации.

«Мы считаем, что очень важно вернуть работу шефов детским домам. Это могут быть производственные предприятия, общественные организации, ветераны. Для детей самое главное – внимание. Это наше будущее. Они должны быть полноценными членами общества, иметь перспективу дальше работать, развиваться, учиться», — сказал Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания.

В сентябре текущего года на одном из заседаний регионального Правительства было предложено создать на территории Верхневолжья 24 центра содействия семейному воспитанию. Учреждения будут заниматься профилактикой семейного неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних, работой по сохранению ребенка в семье, воспитанию и временному содержанию детей, подготовкой приемных родителей, устройством детей в замещающие семьи.

С 2016 по 2018 годы в тверском регионе количество детей в неблагополучных семьях сократилось на 16%, в малообеспеченных - на 8%.

Положительная динамика связана с усилением работы по профилактике семейного неблагополучия, просветительской работой с населением, социальной рекламой, а также мерами материальной поддержки семей, оказанием своевременной комплексной помощи. Сегодня в регионе более 40 видов социальных выплат, в том числе для семей с низким доходом.

Особое внимание в регионе уделяется работе по сохранению семьи. В первом полугодии 2018-го в социально-реабилитационных центрах прошли реабилитацию 674 ребенка, из них более 540 возвращены в родные семьи, 53 переданы в замещающие. В связи с развитием института замещающих семей число детей-сирот, воспитывающихся в социальных учреждениях, сократилось на 31,5%.

Пресс-служба Правительства Тверской области