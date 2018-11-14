Более 20 млн рублей дополнительно планируется направить на поддержку производителей молока в Тверской области в 2018 году

13 ноября Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Бюджетной комиссии Тверской области. В повестку дня вошли вопросы поддержки АПК, в частности, предоставления субсидий производителям молока малых и средних форм хозяйствования. На эти цели в текущем году планируется дополнительно направить 20,2 млн рублей из регионального бюджета.

«Эта мера поддержки появилась по просьбе самих сельхозтоваропроизводителей. Для нас важно, чтобы люди, занятые в этой сфере, имели постоянную работу, увеличивали показатели отрасли молочного скотоводства», - считает Игорь Руденя.

В этом году на повышение продуктивности в молочном скотоводстве было заложено 142 млн рублей из областного и федерального бюджетов. В январе-сентябре средства в полном объёме выплачены сельхозпроизводителям, всего просубсидировано производство порядка 80 тыс. тонн молока. В целом объём реализованного малыми и средними хозяйствами молока за этот период составил более 115 тыс. тонн.

Бюджетной комиссией одобрено решение продлить выплату субсидий ещё на два месяца – до ноября включительно. Ассигнования из регионального бюджета в размере 20,2 млн рублей предполагается направить в 76 хозяйств из 29 муниципалитетов Тверской области. Это позволит дополнительно просубсидировать производство более чем 11 тыс. тонн молока.

В 2018 году по сравнению с 2017-м размер субсидии на 1 кг произведённого и реализованного молока в Тверской области увеличен на 50 копеек – до 1,87 рубля. В июле на заседании регионального Правительства было принято решение о продлении сроков предоставления выплат, которые сельхозпроизводители получали в первом полугодии, на июль-сентябрь.

На заседании Бюджетной комиссии Тверской области 13 ноября также обсуждались вопросы выравнивания заработной платы педагогических работников, развития среднего и дополнительного образования, системы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Пресс-служба Правительства Тверской области