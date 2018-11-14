Жители Тверской области по маркировке на экране могут определить – аналоговый или цифровой сигнал принимает телевизор

Жители Тверской области могут определить, какой сигнал – аналоговый или цифровой – принимает телевизор. При аналоговом сигнале в правом верхнем углу экрана к логотипам телеканалов добавляется литера «А». В цифровой версии этих каналов литера отсутствует.

Наличие на экране литеры «А» означает, что зритель смотрит старый аналоговый телевизор либо пользуется новым телевизором, не переключённым в режим приёма цифрового сигнала.

Для приёма бесплатного цифрового эфирного телевидения на современных телевизорах, которые поддерживают стандарт вещания DVB-T2, достаточно подключения телевизора к антенне дециметрового диапазона (коллективной или индивидуальной, наружной или комнатной – в зависимости от условий проживания). Для телевизоров старого образца потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку.

Жители Тверской области могут бесплатно получить помощь при подключении цифрового ТВ и настройке оборудования. В этой работе задействовано более 900 добровольцев, их обучение ведётся при участии специалистов Тверского областного радиотелевизионного передающего центра. Заявки принимаются в администрациях муниципальных образований, а также по телефону горячей линии в Министерстве экономического развития региона (4822)33-33-45, а также по телефону 8-800-220-20-02 федеральной «горячей линии» ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» и на сайте смотрицифру.рф.

Верхневолжье стало первым регионом России, который полностью перешёл на вещание в цифровом формате. Торжественная церемония запуска цифрового телевидения и второго мультиплекса состоялась 9 ноября в Твери.

Участие в ней приняли Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, Губернатор Игорь Руденя, заместитель руководителя Минкомсвязи России Алексей Волин, генеральный директор ФГУП «Российская Телевизионная и Радиовещательная сеть» Андрей Романченко.

«Тверская область всегда была сердцем России. Сегодня здесь начинается новый этап развития цифрового телевидения на территории нашей огромной страны. Тверской регион всегда гостеприимен, открыт. Мы благодарны за новации, поддержку и развитие всех наших начинаний», – сказал на торжественной церемонии Игорь Руденя.

Переход на цифровое телевидение позволит жителям Верхневолжья смотреть 20 телеканалов в «цифре». В Тверской области построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций, которые обеспечивают 100% охват населения новым стандартом телевещания.

Правительством Тверской области принято решение о предоставлении гражданам с невысоким уровнем доходов компенсации за приобретенное оборудование, необходимое для подключения к цифровому ТВ. Заявление на предоставление субсидии необходимо подавать в местные отделы социальной защиты населения.

Справочно: В 2003 году в Тверской области начала работу первая в стране региональная спутниковая цифровая телекоммуникационная сеть и было построено первое антенно-мачтовое сооружение эфирного телевещания высотой 160 метров – одно из самых высотных в России.

С 2013 года в регионе в цифровом качестве в составе первого мультиплекса доступны «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург - 5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В декабре 2017 года в составе первого мультиплекса на каналах «Россия-1» и «Радио России» началось вещание региональных программ филиала ВГТРК – «Вести Тверь». Второй мультиплекс включает цифровые каналы «СТС», «ТНТ», «Рен ТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ-3», «Мир», «Муз-ТВ».

Пресс-служба Правительства Тверской области