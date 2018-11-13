ЦЕНТРОБАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ: «МОНЕТНАЯ НЕДЕЛЯ» пройдет в тверском регионе

С 26 ноября по 2 декабря 2018 года в тверском регионе впервые пройдёт акция «Монетная неделя в ЦФО». Цель такой акции вернуть в денежный оборот мелкие монеты – от 1 до 50 копеек, которые зачастую оседают малоценными накоплениями дома в мешочках или бесполезной тяжестью в кошельках.

«В эти дни все желающие смогут в банках, участвующих в акции, без комиссии обменять накопившиеся монеты на банкноты и монеты крупного номинала. Либо эту сумму можно будет внести на свой банковский счет. Также мелочь можно отдать на благотворительные цели – внести на счета благотворительных фондов, детских домов и других организаций, оказывающих материальную помощь и поддержку нуждающимся гражданам», - рассказала Татьяна Федотова, начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО.

Монетные дворы России чеканят монеты и поставляют их в оборот, но обратно они по разным причинам не возвращаются. При этом срок службы монет составляет около 25 лет, а бумажных денег – гораздо меньше. В среднем на каждого человека в нашей стране приходится 447 монет.

Сотрудники Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО не только приглашают тверичан приобщиться к акции, но и сами станут её активными участниками. О том, как акция пройдёт в стенах тверского Центробанка рассказала Татьяна Федотова, начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций: «Конечно, мы начали с себя. Помимо того, что нашим сотрудникам предложено обменять накопившиеся монеты в кредитных организациях, также нами была изготовлена «корпоративная копилка» для сбора мелких монет. В дальнейшем эта сумма будет передана на благотворительные цели. Призываем земляков не накапливать мелочь, а сделать рациональное и полезное дело – вернуть монеты в денежный оборот».

О намерении принять участие в акции заявили 19 кредитных организаций региона, причем 9 из них ПАО «Торжокуниверсалбанк», Тверское отделение №8607 ПАО Сбербанк, ОО № 69/01 ООО «ХКФ Банк», ОО «Лихославльский» КБ «ССтБ», Операционный офис «Тверской» Филиала «Московский» АБ «АСПЕКТ» (АО), Операционный офис в г. Твери Банка «ВБРР» (АО), ОО № 7754 Московского филиала ПАО КБ «Восточный», филиал «СДМ-Банк» (ПАО) в г.Твери подтвердили готовность проведения обмена монеты мелких номиналов на банкноты и монету более крупных номиналов без взимания комиссии.