Торжества в честь 700-летия подвига Михаила Тверского и 650-летия преставления Анны Кашинской пройдут в Москве и Твери

Торжества, посвященные 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления княгини Анны Кашинской, пройдут с 3 по 5 декабря в Москве и Твери. Подготовка к празднованию знаковых дат обсуждалась на совещании, которое 13 ноября провел Губернатор Игорь Руденя совместно с митрополитом Тверским и Кашинским Саввой.

«Главная цель мероприятий – чтобы жители Тверской области, люди, которые здесь родились, трудились, которые бывали на тверской земле, соотносили себя с великой историей страны, а также города Твери как центра и сердца исторического региона», – сказал Губернатор.

Митрополит Тверской и Кашинский Савва назвал праздничные события в честь покровителей нашего края значимым вкладом в духовное возрождение региона.

3 декабря в Российском историческом обществе откроется выставка Заслуженного художника России Людмилы Юга, в творчестве которой уделено особое внимание святым Михаилу Тверскому и Анне Кашинской.

4 декабря в честь покровителей тверской земли в Успенском соборе Кремля пройдет богослужение, которое возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Запланировано участие около 300 представителей Тверской области – это почетные граждане Твери и региона, общественники, духовенство, главы муниципальных образований.

5 декабря мероприятия в областной столице начнутся с божественной литургии в строящемся Спасо-Преображенском соборе. О празднике возвестит перезвон колоколов от храма к храму. Торжества продолжит открытие площади Михаила Тверского. Решение о присвоении Советской площади имени небесного покровителя Твери принято 2 ноября 2018 года.

Всех жителей и гостей города приглашают также на Театральную площадь – здесь откроется выставка вооружения и военной техники.

В Тверском академическом театре драмы состоится праздничная программа, посвященная Михаилу Тверскому и Анне Кашинской. Для участия приглашены Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого, ведущие артисты области.

В этот день также запланирована церемония гашения почтовой марки с изображением святого благоверного князя Михаила Тверского. В Тверском императорском дворце откроется выставка «Дом Святого Спаса», посвященная истории главного храма Твери. В экспозицию войдут артефакты, найденные в ходе раскопок на месте древнего Спасо-Преображенского собора.

Представители научного сообщества проведут Международную конференцию «Великий князь Михаил Тверской: Эпоха, личность, наследие» на площадке Тверского государственного университета.

Знаковые даты способствуют развитию культурных, исторических и научных связей Тверской области с другими регионами страны. В октябре музею Казачьего кадетского корпуса в Будённовске подарен альманах «Михаил Тверской. Путь домой». По преданию, тело героически погибшего Михаила Тверского было отправлено в Москву и по пути доставлено в «город торговый Маджар», где ныне расположен Будённовск.

В конце ноября - начале декабря 2018 года городу-герою Севастополю будет передана в дар написанная в Твери икона князя Михаила Тверского и княгини Анны Кашинской. Планируется, что икону передадут на вечере памяти святого благоверного князя, который пройдет в городе-герое. При поддержке Правительства Тверской области мероприятие проведут Фонд Екатерины Бакуниной совместно с отделом культуры Тверской Епархии. Также состоится презентация альбома о Михаиле Тверском.

Пресс-служба Правительства Тверской области